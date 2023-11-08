五月天驚喜宣布唱跨年！「台中一口氣唱6場」 門票開賣時間曝光
每年五迷最期待的就是能跟五月天一起跨年，而就在今（8）日稍早主辦單位相信音樂在臉書宣布好消息，那就是五月天帶著「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ]25週年 巡迴演唱會」回來了，一連在台中洲際棒球場，舉行6場的演唱會，演唱會門票將於11月18日開賣。
記者吳雨婕／綜合報導
相信音樂在官方臉書公布五月天開唱日期與地點，從今年12月31日起在台中洲際棒球場舉行跨年場，唱到明年的1月1日、2日、5日、6日、7日，一共6場，除了跨年場的時間是晚上9點開唱外，其餘場次都是傍晚6點半開演。
門票價格分別是搖滾區4580元、3880元、3280元、2880元；看台區的2880元、2280元、1880元，以及880元；還有人生海海Chill站區，票價為1880元。此外，跨年場的當日票價要注意，搖滾區的價格為5580元、4580元、3880元、3280元；看台區票價為3280元、2880元、2280元、1880元；人生海海Chill站區門票則是2280元。門票開賣時間為11月18日11點拓元售票系統全面啟售。