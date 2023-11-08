基隆公益電動機車申請率低 謝國樑：業者同意調降資費及綁約年限
基隆市議會今（8）日進行市長施政總質詢，基隆市議員郭美秀質詢提問公益電動機車上路以來申請率低，質詢基隆市長謝國樑目前與業者的溝通進展。對此，謝國樑表示，過去兩週密集與光陽、中華兩間車商進行協調，期望能夠在資費價格進行調整；目前確認光陽I-One願意提出的最新方案，將原本599元綁約5年，調整為499元綁三年，更能符合年輕人「短程騎乘」的需求。
記者吳嘉億／綜合報導
郭美秀表示，不少年輕人覺得青年公益電動車月資費太高，綁約年限也太長，若市長能與業者協調，如果能降低，幫助會比較大。
謝國樑表示，近期密集與廠商開會協調，其中光陽I-One從每月599元資費調降為499元綁約三年新方案，將原騎乘417公里改為新方案176公里，因為很多青年朋友常是雙北的通勤族，大多是騎機車到火車站、客運站轉搭到雙北，相信新方案可滿足「短程騎乘」需求的青年，符合年輕人需求。
另針對先前申請者的權益是否會受到影響？謝國樑也表示，新方案正在由環保局進行程序審核，在完成後將公告即可實施，而先前的申請者可以回溯變更月資費條件。
基隆市政府環保局長馬仲豪說明，另光陽S6Rex資費也從原本每月1,099元調降為999元，綁約5年降為綁約3年；強調市府爭取藉由不同的資費與里程搭配，提供市民依照自身的使用情境，有更多元的月資費選擇，降低青年朋友負擔。