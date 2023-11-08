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基隆公益電動機車申請率低　謝國樑：業者同意調降資費及綁約年限

▲針對基隆青年電動機車補助申請率低，經市府與業者溝通後同意調降月資費及綁約年限。（圖 ／基隆市政府提供）
▲針對基隆青年電動機車補助申請率低，經市府與業者溝通後同意調降月資費及綁約年限。（圖 ／基隆市政府提供）

記者吳嘉億／綜合報導

基隆市議會今（8）日進行市長施政總質詢，基隆市議員郭美秀質詢提問公益電動機車上路以來申請率低，質詢基隆市長謝國樑目前與業者的溝通進展。對此，謝國樑表示，過去兩週密集與光陽、中華兩間車商進行協調，期望能夠在資費價格進行調整；目前確認光陽I-One願意提出的最新方案，將原本599元綁約5年，調整為499元綁三年，更能符合年輕人「短程騎乘」的需求。

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▲謝國樑在議會市長施政總質詢上回覆議員指出公益電動機車將調降月資費及綁約年限。（圖 ／基隆市政府提供）
▲謝國樑在議會市長施政總質詢上回覆議員指出公益電動機車將調降月資費及綁約年限。（圖 ／基隆市政府提供）
郭美秀表示，不少年輕人覺得青年公益電動車月資費太高，綁約年限也太長，若市長能與業者協調，如果能降低，幫助會比較大。

謝國樑表示，近期密集與廠商開會協調，其中光陽I-One從每月599元資費調降為499元綁約三年新方案，將原騎乘417公里改為新方案176公里，因為很多青年朋友常是雙北的通勤族，大多是騎機車到火車站、客運站轉搭到雙北，相信新方案可滿足「短程騎乘」需求的青年，符合年輕人需求。

另針對先前申請者的權益是否會受到影響？謝國樑也表示，新方案正在由環保局進行程序審核，在完成後將公告即可實施，而先前的申請者可以回溯變更月資費條件。

基隆市政府環保局長馬仲豪說明，另光陽S6Rex資費也從原本每月1,099元調降為999元，綁約5年降為綁約3年；強調市府爭取藉由不同的資費與里程搭配，提供市民依照自身的使用情境，有更多元的月資費選擇，降低青年朋友負擔。

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