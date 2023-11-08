人工生殖法修法草案明年預告！異中求同有望？代孕意見兩派拉鋸

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修法時程方面，吳昭軍表示，《人工生殖法》修法草案預計於明（2024）年第一季、第二季起預告2個月，後對各界意見回饋進行收集與會議討論，約在8、9月簽出、送至性平委員會進行審查，最快可以在明年年底送至行政院，並往後進行後續討論與立法院審查工作。
對於這次修法草案方向，台灣女人連線理事長黃淑英表示，讓想生育者也能生小孩是人工生殖的最重要目的，單身女性、同志族群透過人工生殖方式進行生育，在現在的社會氛圍與概念下已經能夠接受，考量生育健康的公平性，應該就此方面儘速通過。
然而，黃淑英認為，代理孕母多年討論仍無法取得共識，足見議題爭議之大，應擇期再行討論，避免單身女性、同性伴侶的人工生殖因為相關爭議卡關，至於男性同性伴侶無法在沒有代孕的情況下生育、其面臨的問題也需要討論，但也屬後續議題，應優先讓有能力自行生育的女性同志族群能夠進行人工生殖。
代理孕母解禁推動者陳昭姿則持相反意見。陳昭姿認為，代孕議題再過2個月，討論就滿28年了，2020年曾經有過立法院一讀的版本、已經全面討論代理孕母所需處置的問題，應該就此版本繼續討論，「不要用全包方式讓我的病友繼續等！一生的幸福都快要隨時間而逝了！」
陳昭姿認為，「異性夫妻尋求代理孕母進行人工生殖」相關草案已經完備，應該就這方面先通過，之後再好好處理單身、同志部分，目前代理孕母在40幾個國家已經合法，而這些國家單純是出於人權考量、予以開放，台灣沒理由阻擋人民追求幸福的權利。