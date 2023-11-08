東超／林書豪加林書緯狂砍33分！新北國王90:72韓國SK首爾騎士
2023東超聯賽新北國王今（8）日在主場新北體育館出戰韓國SK首爾騎士，這也是國王隊本季首場賽事，結果在「林家兄弟」林書豪12分挹注跟老弟林書緯狂攻21分帶領下，終場以90:72贏球，也是台灣球隊加入東超聯賽的首勝。
記者吳政紘/新北報導
林書豪今年重磅加入新北國王，宣布個人第14年的賽季開始，他在這場比賽上半場只有拿下2分，但下半場他火力全開，一口氣拿下10分，包括下半場的三分打在內，讓對手完全被比下去。
林書緯的實力完全不會比較差，他在外線頻頻發威，尤其第三節的三分球幫助新北國王逆轉勝，內線方面曼尼高也頻頻轟炸籃框。
上半場首節新北國王只有拿下21分，一開賽還被打出14:8的攻勢，但之後加強防守後，兩隊上半場以43戰平，易籃後，新北國王發威，第三節就拉開比數，林書緯單節2記三分球發威，幫助國王逆轉，一度以61:51領先10分，完全比下韓國當家後衛金善亨。
Jameel Marcus Warney單場狂得45分，還有11籃板，但金善亨只有拿下4分，表現並不理想，林書豪拿下12分，林書緯也有21分進帳，包括第四節的三分球，讓他火力全開。