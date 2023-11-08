《GTA6》真的快要來了！R星總裁公開信證實　首支預告片12月公開

等待10年終於來了！遊戲開發商Rockstar Games推出的遊戲IP《俠盜獵車手》系列，今（8）日R星總裁 Sam Houser稍早也在社群平台上發表公開信，表示將在12月初，發布下一部《俠盜獵車手》預告片，消息讓全球玩家振奮不已。
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彭博社先前曾報導，有匿名人士提供消息，表示Rockstar Games 最快將於本週內發表備受期待的人氣開放世界動作冒險遊戲《俠盜獵車手》系列的最新作《俠盜獵車手 6（Grand Theft Auto VI）》，並於12月公布《俠盜獵車手 6》的宣傳影片，以慶祝公司成立25周年。
這項消息稍早也得到證實，Rockstar Games 總裁 Sam Houser也在官方社群上發布公開信，完整內容如下： 下個月是Rockstar Games 25 週年。 感謝世界各地玩家的無比支持,我們才有機會創造我們真正熱衷的遊戲——沒有你們,這些都無法實現,我們非常感謝你們與我們分享這段旅程。 1998 年,Rockstar Games 創立的理念是電子遊戲可以像任何其他形式的娛樂一樣至關重要的文化,我們希望我們創造了你們喜愛的遊戲,以成為演化的一部分。 我們非常興奮地告訴大家,12月初,我們將發佈下一部《俠盜獵車手》的首支預告片。 我們期待更多年與大家分享這些經驗。 謝謝, 山姆·豪瑟