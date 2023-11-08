時裝秀「活蝴蝶」點綴裙裝挨轟！日本設計師道歉：以後不再使用
日本時尚品牌Undercover上月在巴黎時裝週舉行2024春夏時裝秀，伸展台上出現透明蝴蝶裙禮服，雖然在現場立即成為目光焦點，但由於蝴蝶裙用了真正的活蝴蝶當作設計元素，引來動物保護團體PETA砲轟。而Undercover的創立人，日本設計師高橋盾（Jun Takahashi）也發聲道歉，並承諾未來不會再使用活生生的動物當作伸展台上的設計元素。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，高橋盾的透明蝴蝶裙，讓禮服宛如成為一個玻璃容器，再加上現場的光影效果，在伸展台上驚艷全場，但也引發了動物保護人士的擔憂。PETA寫信給高橋盾，指出公開展示的蝴蝶往往「像貨物一樣」被裝在小盒子內運送，許多蝴蝶在過程中死亡，如今許多婚禮策劃者已經盡可能避免在婚禮上使用蝴蝶。
高橋盾則表示，自己之所以設計這款蝴蝶裙，是因為在祖母喪禮時恰巧看到一隻白色蝴蝶，因此對蝴蝶產生特殊親近感。決定在服裝秀上使用活蝴蝶時，是從一間合法的昆蟲飼育公司取得，為其提供了充足的營養和飛行空間，創造了盡可能舒適的生存環境，並在時裝秀結束後將蝴蝶於公園放生。
但高橋盾也坦承使用活蝴蝶是一個錯誤，稱自己為此感到內疚，並決定深刻反省，承諾未來不會再使用活生生的動物當作伸展台上的設計元素。
PETA告訴《CNN》，有派一位代表與高橋盾進行了面對面的「建設性討論」，對於高橋盾認知到錯誤並承諾不會再犯十分欣慰。PETA也指出，雖然高橋盾放生了那些蝴蝶，但事實上人工飼養的蝴蝶很難在野外生存，且還有可能向當地昆蟲種群傳播疾病。