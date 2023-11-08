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宋偉恩會面BL劇《語意錯誤》導演金率挺　願無酬飛韓國合作

▲宋偉恩（中）盼合作《語意錯誤》企劃製作人李賀恩（左）、導演金率挺（右）。（圖／LINE TV提供）
▲宋偉恩（中）盼合作《語意錯誤》企劃製作人李賀恩（左）、導演金率挺（右）。（圖／LINE TV提供）

記者羅凌筠／台北報導

LINE TV與文化內容策進院共同合作《Be Love,Go Love -華語原創影集開發計畫》，今（8）日舉行記者會啟動徵件，「韓腐天花板」的BL劇《語意錯誤》導演金率挺、企劃製作人李賀恩，及《HIStory3-那一天》主演宋偉恩一同參與「大師講堂」，為計畫揭開序幕。宋偉恩說，如果有機會可以客串導演、企劃製作人的戲劇，願意無酬參演，「我可以自己出機票、住宿！」

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身為《語意錯誤》忠實觀眾的宋偉恩，此次同台則直呼圓夢，甚至被導演、企劃製作人直誇宋偉恩個子高、外型完美，如有適合的角色，或許有機會可以合作，讓宋偉恩驚喜不已，馬上90度鞠躬感謝。

被問及想和哪位韓國演員合作，宋偉恩點名《語意錯誤》主演朴宰燦、朴栖含，因為這兩位主演是非常優秀的選角，劇中表現也讓他印象深刻，如果有緣分，希望有合作的機會。

▲《語意錯誤》企劃製作人李賀恩、《HIStory3-那一天》主演宋偉恩、《語意錯誤》導演金率挺擔任BL劇主創講師。（圖／LINE TV提供）
▲《語意錯誤》企劃製作人李賀恩（左起）、《HIStory3-那一天》主演宋偉恩、《語意錯誤》導演金率挺擔任BL劇主創講師。（圖／LINE TV提供）
《Be Love,Go Love -華語原創影集開發計畫》預計選出6組具有潛力的劇本提案，入選者將與海內外專業導師、編劇、製作人以及顧問團，進行為期20周的劇本前期開發，之後由文策院與LINE TV協助後續發展、製作機會或尋求國際資金進入製作。

此計畫導師陣容堅強，以《HIStory 2-越界》導演蔡宓潔為首，泰國人氣BL劇《黑幫少爺愛上我》製作人Pepzi Banchorn Vorasataree、編劇Bee Pongsate Lucksameepong擔任特邀導師，另邀請泰國BL劇《愛的香氣》、《愛情力學》製作人Wan Thabkrajang，以及韓國首部BL劇《在你視線停留的地方》導演兼編劇黃多瑟擔任客座顧問。

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