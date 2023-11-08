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飛叉魚彈設置既有營區　李柏毅：居民無須擔心生活有影響

▲左楠區立委候選人李柏毅強調，魚叉飛彈岸置系統就是在「現有」的設備上做強化，利用「既有」營舍整建而成，居民無須擔心生活會有任何影響。(圖／李柏毅辦公室提供)
▲左楠區立委候選人李柏毅強調，魚叉飛彈岸置系統就是在「現有」的設備上做強化，利用「既有」營舍整建而成，居民無須擔心生活會有任何影響。(圖／李柏毅辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「軍事不是兒戲，非常複雜，搞清楚歷史背景、明白魚叉飛彈系統的實際用途，是捍衛國家安全必須做的準備功課。」左楠區立委候選人李柏毅強調，魚叉飛彈岸置系統就是在「現有」的設備上做強化，利用「既有」營舍整建而成，更不會超出「原有」的左營海軍基地，左營海軍基地既沒有要遷移，居民無須擔心生活會有任何影響。

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近日台灣社會對國防十分關注，我國「迅雷專案」向美軍購100套、400枚魚叉飛彈防衛系統，部署在左營軍港、雲林虎尾、台南新中、屏東東岸、屏東埔墘及台東太平六處新建營區，引發許多正反論戰，其中有質疑聲認為飛彈部署將影響左營區民眾生活，遭網友反批「不明白事件脈絡」。李柏毅指出，左營海軍基地既沒有要遷移，也不會影響居民生活，更是對左營安全有利的軍事設備，呼籲藍營民代不要為反而反，阻擾我國國防發展。

李柏毅表示，斷章取義整體的軍事部署十分簡單，但要深入瞭解國防背後的用意是困難的，因為軍事不是兒戲，非常複雜，搞清楚歷史背景、明白魚叉飛彈系統的實際用途，是捍衛國家安全必須做的準備功課。

李柏毅指出，當年南港 202 兵工廠是要「遷移」，國防部卻蠻橫規劃飛彈基地，才造成反彈，並非單純是藍營民代說的「陳水扁也反對」，所以拿現在的規劃與當時做對比是沒有意義的。李柏毅也認為」根本上來說，這次採購的飛彈目的是要直接把共軍阻絕境外，是捍衛國家安全、保護左營居民生活的最有利與安全的安排。

李柏毅說，現在海軍基地內本來就有艦隊指揮部的「海鋒中隊」，主要武器裝備就是飛彈，「迅雷專案」在立法院國防外交委員會時都有很詳盡的討論，這種先進機動又以小搏大的武器更能保護整個左營、保護軍事要地。未來如果設置魚叉飛彈岸置系統，有關軍事要塞堡壘法的相關管制會不會限縮，才是民代監督國防部的重點。

李柏毅表示，美製岸防魚叉飛彈系統可以殲敵登陸船團70%戰力，使敵人無法有效登陸作戰，具備極高機動力、主動偵蒐與遠距打擊能力，是防衛作戰關鍵的不對稱戰力。有了這項設備，台灣軍事打擊能力將涵蓋中國沿海地區，對解放軍船團及陸上重要據點，都具有精準的攻擊力與壓制力，加上台灣擁有國產與美制岸防飛彈，接戰模式與雷達頻率各不相同，大幅提高敵人反制立，能有效提高擊殺率。

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