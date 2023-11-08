不滿遭抹紅！李明璇報案開告　網友、議員、基進黨通通告

南紡購物中心熊大聖誕魔法村溫馨點燈 董座捐交通車暖心助弱勢

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明(左)將象徵「交通車」的捐贈板交給德蘭啟智中心，由主教黃敏正(右)代表受贈（圖／記者陳諭申攝，2023,11,08）
▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明(左)將象徵「交通車」的捐贈板交給德蘭啟智中心，由主教黃敏正(右)代表受贈（圖／記者陳諭申攝，2023,11,08）

記者陳諭申/台南報導

聖誕節將至，南紡購物中心今年與LINE Pay攜手合作，於A2館1樓廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。今(8)日晚間舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長暨侯永都社福慈善基金會創辦人侯博明捐贈1輛百萬元交通車予天主教德蘭啟智中心，盼拋磚引玉協助偏鄉弱勢得到妥善照顧。台南市長黃偉哲、經發局局長林榮川也親臨參與。開場由德蘭啟智中心的慢飛天使帶來活力十足的舞步，點燈時刻一到，出席貴賓將手中魔法藥水倒入舞台中央的發光樹，在夜空下正式點亮熊大店長聖誕魔法村，瞬間漫天雪花飄落，「熊大店長旋轉木馬」與13公尺高聖誕樹照亮夜空，氣氛溫馨歡樂。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲表示，南紡購物中心的活動總是讓台南人留下美好的回憶，期待今天的點燈可以點亮大家的希望，也點亮各位進入台南400年的一扇窗，先預祝大家耶誕快樂，新年恭喜。

▲南紡購物中心今點亮13公尺高聖誕樹，預告溫馨聖誕節即將來臨（圖／記者陳諭申攝，2023,11,08）
▲南紡購物中心今點亮13公尺高聖誕樹，預告溫馨聖誕節即將來臨（圖／記者陳諭申攝，2023,11,08）
臺南紡織股份有限公司總經理王立範表示，南紡購物中心董事長侯博明對於扶弱濟貧不餘遺力，今晚送出的交通車是侯永都基金會歷年來捐出的第31輛，也是送給德蘭啟智中心的第2輛交通車，希望這台交通車可以帶給弱勢朋友最大的溫暖與關懷，也希望這股感恩的暖流可以無限延伸到社會每個角落。


今年聖誕節，南紡購物中心延續自週年慶檔期起與LINE Pay的深度合作，於A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，現場最搶眼的莫過於超過5公尺的巨型「熊大店長旋轉木馬」，在13公尺高的質感系聖誕樹下閃耀璀璨光芒。聖誕樹旁的魔法小鎮佇立著3座夢幻小屋，分別是讓人彷彿置身奇幻空間的「聖誕禮物帶你飛」、超療癒鮮奶油屋頂的「奇幻雲朵咖啡屋」，以及烤箱造型可愛又療癒的「魔法的烤驗」，絕對是聖誕佳節必訪的打卡景點。


時裝秀「活蝴蝶」點綴裙裝挨轟！日本設計師道歉：以後不再使用

東超／林書豪賽前跟韓國後衛金善亨道歉！絕對不會變成「那個人」

年度最強檔 新光三越台南新天地週年慶11/09霸氣登場

以藝術熱愛鄉土 臺灣文創先驅「顏水龍」作品南美館展出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞