南紡購物中心熊大聖誕魔法村溫馨點燈 董座捐交通車暖心助弱勢
聖誕節將至，南紡購物中心今年與LINE Pay攜手合作，於A2館1樓廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。今(8)日晚間舉辦聖誕點燈公益活動，南紡購物中心董事長暨侯永都社福慈善基金會創辦人侯博明捐贈1輛百萬元交通車予天主教德蘭啟智中心，盼拋磚引玉協助偏鄉弱勢得到妥善照顧。台南市長黃偉哲、經發局局長林榮川也親臨參與。開場由德蘭啟智中心的慢飛天使帶來活力十足的舞步，點燈時刻一到，出席貴賓將手中魔法藥水倒入舞台中央的發光樹，在夜空下正式點亮熊大店長聖誕魔法村，瞬間漫天雪花飄落，「熊大店長旋轉木馬」與13公尺高聖誕樹照亮夜空，氣氛溫馨歡樂。
記者陳諭申/台南報導
黃偉哲表示，南紡購物中心的活動總是讓台南人留下美好的回憶，期待今天的點燈可以點亮大家的希望，也點亮各位進入台南400年的一扇窗，先預祝大家耶誕快樂，新年恭喜。
臺南紡織股份有限公司總經理王立範表示，南紡購物中心董事長侯博明對於扶弱濟貧不餘遺力，今晚送出的交通車是侯永都基金會歷年來捐出的第31輛，也是送給德蘭啟智中心的第2輛交通車，希望這台交通車可以帶給弱勢朋友最大的溫暖與關懷，也希望這股感恩的暖流可以無限延伸到社會每個角落。
今年聖誕節，南紡購物中心延續自週年慶檔期起與LINE Pay的深度合作，於A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，現場最搶眼的莫過於超過5公尺的巨型「熊大店長旋轉木馬」，在13公尺高的質感系聖誕樹下閃耀璀璨光芒。聖誕樹旁的魔法小鎮佇立著3座夢幻小屋，分別是讓人彷彿置身奇幻空間的「聖誕禮物帶你飛」、超療癒鮮奶油屋頂的「奇幻雲朵咖啡屋」，以及烤箱造型可愛又療癒的「魔法的烤驗」，絕對是聖誕佳節必訪的打卡景點。