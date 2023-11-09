華航前3季獲利年增135.58%！EPS 1.15元 22億元續8租機
華航8日公布，112年前三季合併營業收入1375.67億元，年增23.07%，合併營業淨利90.74億元，合併稅後淨利74.02億元，年增135.58%，歸屬母公司淨利68.98億元；每股稅後盈餘（EPS） 1.15元，相較去年同期每股增加0.55元。華航Q3單季營收476.81億元，年增26.48%，稅後淨利25.41億元，每股稅後盈餘 0.38元，並續租2架A330-300及6架737-800租機。
記者許若茵／台北報導
航空旅運需求強勁復甦，華航9月、Q3、前三季營收齊創歷年同期新高，其中前三季客運收入866.24億元較去年同期增幅605.35%；因應暑期旺季需求暢旺，第三季持續增加客運班次及加密航網，推升營運表現持穩向上，致使今年客運收入表現逐季成長。貨運市場受全球經濟通貨膨脹及升息影響，整體空運需求放緩，華航前三季貨運收入424.29億元，成績仍優於2019年同期。惟航空燃油價格居高，9月份新加坡航空燃油均價(MOPS)達每桶122.9美元，墊高整體營運成本，壓縮獲利空間。
展望第四季，華航客運冬季班表再增加全線班次密集度，熱門東北亞地區每週提供近180班服務，提供旅客最多元的班次選擇。華航ITF旅展四天銷售業績達平常的2倍，機票售出張數也較去年旅展高出五成，搭配為期41天的線上旅展優惠促銷，看好客運營收將持續正向成長。貨運部分，華航掌握傳統旺季商機，重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，也配合生鮮旺季載運櫻桃、水蜜桃、龍蝦等運輸全球，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取整體最佳營收。
華航也宣布，續租2架A330-300及6架737-800租機，交易總金額約22.28億元。