開放免簽無用！赴泰國的中國遊客銳減　BBC：中國人覺得不安全

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疫後廉航班次短缺，以及中國經濟放緩是造成中國旅客減少的部分原因，但更關鍵的因素在於，許多中國人現在認為泰國不安全。10月3日震驚全球的曼谷暹羅百麗宮槍擊案，一名33歲的中國女性旅客身亡，更是重創了中國對泰國治安本已脆弱的信心。
《BBC》提到電詐產業猖獗，描述電詐現狀的中國暑期賣座電影《孤注一擲》，片中雖未具體點名任何東南亞國家，但是中國社群網路上已經流傳了許多關於電詐產業駭人聽聞的傳言。一位在泰國的中國女學生表示，自己經常在抖音上發布在泰國生活的影片，以前底下的留言都很正面，許多人都說很想來泰國；但是現在氣氛改變了，許多人都問她關於「割腰子」的事情，甚至有人問她「是你把人從泰國送到緬甸的嗎？」
雖然泰國也設法轉而開發其他國家的遊客，但中國曾經是最大客源國，每年旅遊人次超過一千萬，任何國家的旅遊業都很難承受這樣的損失。且中國遊客平均每天花費180美元、約新台幣5800元，購物消費能力相當強，和過去印象中的中國「零元團」已經不同。
不過，對泰國來說也有好消息。泰國當地提供的LGBTQ+娛樂活動，對年輕的中國同性伴侶有很大的吸引力。一位在曼谷工作的中國房仲表示，泰國是中國性少數旅行者的首選目的地，同性伴侶在泰國可以體驗到在中國難以想像的自由。
旅遊諮詢公司「Check-in Asia」的負責人鮑爾曼（Gary Bowerman）表示，年輕遊客的比重在中國赴泰旅客將越來越大。雖然關於治安的傳言會對人們的看法產生影響，但中國的年輕遊客願意嘗試，「冒險元素和可控的危險」是泰國最大的吸引力。