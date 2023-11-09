台中唐吉訶德今開幕！8大必買亮點：麝香葡萄369元、松葉蟹398元

我是廣告 請繼續往下閱讀
PPIH集團帶來全新品牌「若櫻壽司」，全球首店就在台中TIGER CITY，提供120席座位。標榜使用北海道七星米，以店內精米機器將糙米碾成白米，搭佐各式魚生海鮮現點現做。還有日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點。
上松拼盤10貫，售價680元；特選竹拼盤10貫，售價440元；生魚片3種拼盤，售價400元；特製天婦羅拼盤，售價320元；精選四貫箱壽司，售價120元。開幕日至11月17日，享日本酒半價；11月18日~12月9日，梅酒、燒酌、highball半價。
📍超強熟食櫃位必買日式飯糰
熟食櫃位有受歡迎的日本和牛串，1串99元，2串優惠價179元。還有以安田精米製作的日式飯糰，售價50～99元不等。另有糖心蛋，每日限量30份。
📍開幕日限定青森蘋果全裝入袋只要499元
生鮮區在開幕當天還有有趣的活動，青森產包含紅綠蘋果，全都能裝入提袋中並且可以綁得起，就能整袋帶回家，記者實測，約莫可裝入13～15顆，價格卻只收499元，相當划算，優惠僅開幕當天有。
📍COSME DONKI日系美妝推買一送一
超人氣的COSME DONKI一同引進台中，開幕期間優惠滿滿，購買「光映透 潤澤亮采修護眼霜」贈「光映透 速攻集中安心面膜」，限量100份；購買媚比琳任一支睫毛膏，即贈Esther Bunny 艾絲樂小兔化妝包，數量有限贈完為止。11月9日當日限定，Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，買１送１售價199元；DONKI獨家限定販售，日本Laundrin’朗德林香水柔軟精(10週年限定香味)，售價279元。
📍台中店獨家限定食品
像是六花亭白樺羊羹3入，售價499元。宇治焙茶粉50g，原價229元/件、特價199元/件。MIZU爽勁強碳酸水500ml（原味/檸檬/水蜜桃風味）原價29元/件、特價55元／二件。
📍超便宜冷凍生鮮
熟凍的松葉蟹腳，每份只要398元激安價格，解凍後即可生食，更建議燒烤煮鍋等。還有日本黑毛和牛沙朗牛排，擁有豐富的油花，每塊999元。
📍最夯水果麝香葡萄
全台瘋買的麝香葡萄，這裡則有日本山梨縣麝香葡萄，甜度高又有獨特香氣，售價369元。
📍超萌商品推薦
V60好握02咖啡壺（贈100入濾紙乙包），台中店獨有奶茶色，售價399元/件。還有以許多人小時吃過的「泡泡糖」為外型的入浴劑（草莓/葡萄/橘子），售價149元/件。
除了「DON DON DONKI」台中店，「誠品生活480」預計也將進駐七期市政路，打造「城市美術館」，全店8層樓共7500坪，提供生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等服務，宣布將於12月開始試營運，為目前中南部最大旗艦店。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！