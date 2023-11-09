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台中唐吉訶德今開幕！8大必買亮點：麝香葡萄369元、松葉蟹398元

▲「DON DON DONKI」台中店今（9）日將開幕，眾多商品中不但有台中獨家限定，更有優惠促銷商品，以及超划算必帶貨，8大必買商品一次整理。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「DON DON DONKI」台中店今（9）日將開幕，眾多商品中不但有台中獨家限定，更有優惠促銷商品，以及超划算必帶貨，8大必買商品一次整理。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

以供應日本特色商品聞名海內外的唐吉訶德DON DON DONKI，台中TIGER CITY店今（9）日將開幕，是「DON DON DONKI」走出台北的首家外縣市分店，於台中TIGER CITY購物中心正式面客。開幕期間除了單筆消費滿2,000元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯（二選一）的優惠，還有相當多台中限定商品，更有超划算的「激安」商品。

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📍全球首間現點現做壽司品牌
PPIH集團帶來全新品牌「若櫻壽司」，全球首店就在台中TIGER CITY，提供120席座位。標榜使用北海道七星米，以店內精米機器將糙米碾成白米，搭佐各式魚生海鮮現點現做。還有日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點。

上松拼盤10貫，售價680元；特選竹拼盤10貫，售價440元；生魚片3種拼盤，售價400元；特製天婦羅拼盤，售價320元；精選四貫箱壽司，售價120元。開幕日至11月17日，享日本酒半價；11月18日~12月9日，梅酒、燒酌、highball半價。

▲「DON DON DONKI 台中TIGER CITY店」進駐了若櫻壽司，是全球首家分店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「DON DON DONKI 台中TIGER CITY店」進駐了若櫻壽司，是全球首家分店。（圖／記者葉盛耀攝）
📍超強熟食櫃位必買日式飯糰
熟食櫃位有受歡迎的日本和牛串，1串99元，2串優惠價179元。還有以安田精米製作的日式飯糰，售價50～99元不等。另有糖心蛋，每日限量30份。

▲由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米，製作最新鮮的日式飯糰。（圖／記者葉盛耀攝）
▲由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米，製作最新鮮的日式飯糰。（圖／記者葉盛耀攝）
📍開幕日限定青森蘋果全裝入袋只要499元
生鮮區在開幕當天還有有趣的活動，青森產包含紅綠蘋果，全都能裝入提袋中並且可以綁得起，就能整袋帶回家，記者實測，約莫可裝入13～15顆，價格卻只收499元，相當划算，優惠僅開幕當天有。

▲開幕首日有優惠活動，只要紅綠蘋果全都能裝入提袋中並且可綁起，就能整袋帶回家，價格499元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲開幕首日有優惠活動，只要紅綠蘋果全都能裝入提袋中並且可綁起，就能整袋帶回家，價格499元。（圖／記者葉盛耀攝）
📍COSME DONKI日系美妝推買一送一
超人氣的COSME DONKI一同引進台中，開幕期間優惠滿滿，購買「光映透 潤澤亮采修護眼霜」贈「光映透 速攻集中安心面膜」，限量100份；購買媚比琳任一支睫毛膏，即贈Esther Bunny 艾絲樂小兔化妝包，數量有限贈完為止。11月9日當日限定，Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，買１送１售價199元；DONKI獨家限定販售，日本Laundrin’朗德林香水柔軟精(10週年限定香味)，售價279元。

▲今日11月9日限定，Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，買１送１售價199元。（圖／DONKI提供）
▲今日11月9日限定，Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，買１送１售價199元。（圖／DONKI提供）
▲日本Laundrin’朗德林香水柔軟精(10週年限定香味)是DONKI獨家限定販售，售價279元。（圖／DONKI提供）
▲日本Laundrin’朗德林香水柔軟精(10週年限定香味)是DONKI獨家限定販售，售價279元。（圖／DONKI提供）
📍台中店獨家限定食品
像是六花亭白樺羊羹3入，售價499元。宇治焙茶粉50g，原價229元/件、特價199元/件。MIZU爽勁強碳酸水500ml（原味/檸檬/水蜜桃風味）原價29元/件、特價55元／二件。

▲台中店限定的MIZU爽勁強碳酸水 500ml（原味/檸檬/水蜜桃風味）原價29元/件、特價55元／二件。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台中店限定的MIZU爽勁強碳酸水 500ml（原味/檸檬/水蜜桃風味）原價29元/件、特價55元／二件。（圖／記者葉盛耀攝）
📍超便宜冷凍生鮮
熟凍的松葉蟹腳，每份只要398元激安價格，解凍後即可生食，更建議燒烤煮鍋等。還有日本黑毛和牛沙朗牛排，擁有豐富的油花，每塊999元。

▲熟凍松葉蟹腳，每份只要398元激安價格。（圖／記者葉盛耀攝）
▲熟凍松葉蟹腳，每份只要398元激安價格。（圖／記者葉盛耀攝）
📍最夯水果麝香葡萄
全台瘋買的麝香葡萄，這裡則有日本山梨縣麝香葡萄，甜度高又有獨特香氣，售價369元。

▲日本山梨縣麝香葡萄，售價369元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日本山梨縣麝香葡萄，售價369元。（圖／記者葉盛耀攝）
📍超萌商品推薦
V60好握02咖啡壺（贈100入濾紙乙包），台中店獨有奶茶色，售價399元/件。還有以許多人小時吃過的「泡泡糖」為外型的入浴劑（草莓/葡萄/橘子），售價149元/件。

▲V60好握02奶茶色咖啡壺，是台中店限定獨有的顏色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲V60好握02奶茶色咖啡壺，是台中店限定獨有的顏色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以「泡泡糖」為外型的入浴劑（草莓/葡萄/橘子），售價149元/件。（圖／DONKI提供）
▲以「泡泡糖」為外型的入浴劑（草莓/葡萄/橘子），售價149元/件。（圖／DONKI提供）
除了「DON DON DONKI」台中店，「誠品生活480」預計也將進駐七期市政路，打造「城市美術館」，全店8層樓共7500坪，提供生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等服務，宣布將於12月開始試營運，為目前中南部最大旗艦店。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲誠品生活480也將進駐七期市政路，打造「城市美術館」，全店8層樓共7500坪。（圖／取自誠品生活臉書）
▲誠品生活480也將進駐七期市政路，打造「城市美術館」，全店8層樓共7500坪。（圖／取自誠品生活臉書）

DONKI台中店11/9開幕！獨家商品曝光　全球首家「若櫻壽司」進駐

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