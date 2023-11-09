雙11優惠！漢來海港「吃到飽買1送1」APP今9點開搶：午、晚餐都有
雙11即將到來！旗下有多家餐飲品牌的漢來美食，去年甫推出「來美食」APP的「食尚品味節」活動，今年將再次於今（9）日至11月12日登場，最誘人的是今天早上9點開始，有去年被一分鐘秒殺搶空的漢來海港自助餐廳的買1送1優惠券，包含午、晚餐與下午茶時段，每天限量僅有100多張。另外，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳也從即日起至11月30日，推出平日中午能以1111元享牛排、松葉蟹等各式美味吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
今年來美食APP推出的「食尚品味節」，凡下載註冊成功的來美食APP會員，今（9）日至12日活動期間每天早上9點，可搶限量品牌專屬優惠券，其中去年被1分鐘秒殺搶光的人氣品牌「漢來海港」，午餐、下午餐、晚餐各時段的「買1送1」優惠券，將分別於今天開始的3天內，每天9點登場，據悉每日限量，約每天只有百來張，先搶先贏。
另外還有「漢來蔬食」指定品項11元優惠價、「漢來上海湯包」指定甜品兩份11元等限量優惠。漢來美食提到，今年為了不再發生網路塞車不給力的情況，漢來美食IT小組特別在活動期間加開伺服器。
另外，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳也從即日起至11月30日，推出「雙十一不孤單」餐費優惠活動，凡午餐時段用餐，於結帳時出示敘日官網優惠頁面，即可享受平日雙十一優惠1,111元，相當於餐費81折。
可大嗑全新主題餐檯「秋冬海陸盛典」美味料理，包含「炙烤澳洲戰斧牛排」、「鹽之花牛小排」、「韓式牛肉乳酪部隊鍋」以及主廚加碼的清蒸松葉蟹等，還可暢享「板煎天使紅蝦、生食級干貝、生鮮生蠔」等通通吃到飽。以上優惠均收原餐費一成服務費。