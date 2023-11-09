雙11咖啡超商優惠！7-11美式買2送2、全家拿鐵買1送1　50杯1111元

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7-11今年重頭戲在APP寄杯，行動隨時取推出多組「買11送11」，由於純奶茶買11送11每日僅限2千組，往往最快搶完；濃萃美式買11送11每日限量2萬組，通常到上午6時前還能買到。限量商品在每日凌晨0時會重新補貨上架，若今天來不及搶到，明天早點就有機會。不過這波只能兌換到今年12月31日，別一次買太多。
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）
◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）
指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
📍門市｜即起至11月12日
限消費／繳費／EC寄取當筆加購
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠椰果四季春買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾四季春青茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
🟡全家
📍全家APP外送服務FamiNow，11月14日前單筆外送訂單滿111元即免運，11月10日至11月12日大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵限時買1送1。
📍APP｜11月10日至11月12日
◾特大杯美式3入111元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
📍APP｜即起至11月10日
◼私品茶40元買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
40元品項：鮮露青茶、桂香金萱茶、仙女紅茶
◼私品茶55元買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
55元品項：鮮露醇奶茶、仙女醇奶茶、仙女珍珠紅茶、小清新檸檬飲、唐寧經典伯爵茶、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶
◼私品茶65元買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
65元品項：特大杯檸檬Q凍青／Q凍紅、仙女珍珠醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵、SAKImoto 玉米濃湯、唐寧伯爵醇奶茶、唐寧果漾伯爵、薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶
🟡萊爾富
📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡美廉社
美廉社推出「美廉咖啡」，並開放「寄杯跨店取」新服務，至11月28日前，大杯美式「買5送6」，單杯原價45元、平均特價20元，相當於4.5折。
🟡星巴克
星巴克尚未公布雙11優惠，不過今（9）日起開跑25周年小熊萬年曆滿額贈活動，單筆消費滿1350元就送小熊萬年曆，款式隨機、不累贈，活動期間至送完為止，外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用。