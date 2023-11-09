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總統大選「最新當選率」公布！柯文哲僅排第3　郭台銘這數據冠軍

▲2024總統大選倒數最後66天，各候選人行程馬不停蹄的拜票、拉票。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）
▲2024總統大選倒數最後66天，各候選人行程馬不停蹄的拜票、拉票。（合成圖／資料照片、北市府、郭辦提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選倒數最後66天，目前藍白合的問題還是沒有下文，11月中下旬就要登記總統候選人，但是各方人選都沒最確定的答案，變數還非常大。然而根據「2024選戰溫度計贏讚台灣未來」最新當選預測，柯文哲目前位居第三名，與侯友宜則相差2.32個百分點，和冠軍的賴清德相差8.19個百分點。至於郭台銘雖然當選率吊車尾，但是在「跨世代好感度」方面奪冠。

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《網路溫度計》日前公布「2024選戰溫度計贏讚台灣未來」最新當選預測資料，內容提及「假設今天是總統大選投票日」，那麼民進黨總統參選人賴清德以34.16%當選率領先；第二名則是國民黨總統參選人侯友宜28.29%居次；而柯文哲屈居第三，當選率為25.97%，獨立參選的郭台銘則是墊底，當選率11.59%。

▲網路溫度計日前公開最新總統大選當選率，由賴清德獲得第一。（圖/網路溫度計贏讚台灣未來官網）
▲網路溫度計日前公開最新總統大選當選率，由賴清德獲得第一。（圖/網路溫度計贏讚台灣未來官網）
根據資料顯示，從10月10日開始，近30日賴清德的當選率都是穩居第一，而柯文哲跟侯友宜則是互有領先，在11月5日之後，侯友宜反超柯文哲。不過雖然郭台銘當選率墊底，不過在跨世代好感度方面，郭董11月7日起暴衝至第一，不論是20至24歲好感度還是25至39歲好感度都是郭台銘較高，第二名都是侯友宜，依序為賴清德、柯文哲。

「選戰溫度計」預測模型中所運用的《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統網羅新聞頻道、社群媒體、討論區與部落格等，透過擁有每月處理超過1千億中文數據及超過30億筆資料、查詢最快2秒的巨量資料處理實力與AI核心技術，無論是哪個世代的發文、評價一次搜齊，精準分析參選人、政黨的好感度。

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