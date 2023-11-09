淡化台海危機急迫性？李顯龍：不認為中國會輕率決定攻台

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李顯龍提到，美國民主、共和2黨的共識都是中國會嚴重威脅美國，而中國則認為美國是想阻止中國發展，應該保護自身免受美國侵害，而不是嘗試與美國共存：「當雙方都有這樣的觀點時，就算想要伸出手來，談論更具建設性的未來，也是很困難的。」
談到俄烏戰爭、以巴衝突時，李顯龍聲稱，俄烏戰事將長久且艱難，俄羅斯雖然無法征服烏克蘭，但也不會認輸，而烏克蘭雖有歐美提供軍備，但大量的人命傷亡不能長久繼續下去。至於以色列與哈馬斯，李顯龍除了重申反對恐怖主義以外，也提及國際人道主義法，強調兩國方案是解決以巴問題的唯一出路，否則雙方就會陷入「子孫後代互相毀滅」的循環；有鑑於東南亞有些恐怖組織也在觀望事態發展，甚至因為被激怒而謀劃行動，所以新加坡也須認真對待恐怖威脅。
最後，在兩岸問題方面，李顯龍不認為中國會輕率向台灣出兵：「中方會有海陸空軍人建言，兩棲攻打台灣和（美國）攻打硫磺島不可同日而語，而硫磺島戰役已經夠血腥的了。我確信中國一定會仔細考量，他們應該不會輕易動武。」
硫磺島戰役是二次大戰太平洋戰爭期間，日本與美國間爆發的一場戰事，日本堅守硫磺島但仍被美軍攻破，雙方傷亡人數總計超過5萬人。
李顯龍並指出，如果北京沒有被激怒、事態沒有失控，人們不會在某一天醒來時，突然發現中國已經決定攻台。有分析稱，李顯龍此番言論，意在淡化台海衝突「迫在眉睫」的可能性。