攸關國家存亡！以色列戰時部長：沒為加薩地面軍事行動設期限

我是廣告 請繼續往下閱讀
甘茨聲稱，以色列南部那些因哈馬斯突襲而慘遭蹂躪、傷痕累累的居民，在該組織的恐怖威脅被消除前，不會返回被摧毀的城鎮，如果以色列在自己境內都不能提供人民安全感，那國家就沒有履行公民賦予的使命，強調：「以色列不能接受對其邊境有如此積極的威脅存在，哈馬斯的攻擊行為，打破了以色列關於加薩的安全和外交模式，並危害了中東諸國共存的想法。」
甘茨也提到，以色列仍希望避免多開戰線，但若有必要，也準備好回應由伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之敵對行為，直言真主黨背後雖然是伊朗，但它仍屬於黎巴嫩的組織，黎巴嫩必須承擔身為國家的責任，如果它決定以犧牲貝魯特（黎巴嫩首都）為代價來保護加薩，那也只能如此，強烈建議真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）先進行準確的代價計算。
以哈衝突擴大，已逐漸將中東及阿拉伯國家捲入其中，除了黎巴嫩真主黨和伊朗，美國國防官員也證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機，8日在葉門附近的國際空域，遭聲援哈馬斯的葉門什葉派「胡塞組織」（Houthis，也稱青年運動）擊落，掌管中東美軍的美國中央司令部（CENTCOM）已著手調查。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。