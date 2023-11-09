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攸關國家存亡！以色列戰時部長：沒為加薩地面軍事行動設期限

▲以色列戰時內閣部長、前國防部長甘茨。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列戰時內閣部長、前國防部長甘茨。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突持續，儘管聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）及聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）都表示，哈馬斯把巴勒斯坦人民當成人肉盾牌、以色列軍事行動造成大量平民死亡的行為，皆涉及戰爭罪，但以色列戰時內閣部長、前國防部長甘茨（Benny Gantz）8日仍聲稱，沒有為加薩地面軍事行動設下期限。

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根據《以色列時報》報導，甘茨認為，哈馬斯10月7日對以色列發動的恐怖襲擊，造成1400多人死亡，而且事關以色列的安全、猶太復國主義和民主價值，所以不能輕易放棄戰略目標：「戰爭是為了我們的生存和猶太復國主義，所以我無法提供每個階段的持續時間以及持續戰鬥的估計。」

甘茨聲稱，以色列南部那些因哈馬斯突襲而慘遭蹂躪、傷痕累累的居民，在該組織的恐怖威脅被消除前，不會返回被摧毀的城鎮，如果以色列在自己境內都不能提供人民安全感，那國家就沒有履行公民賦予的使命，強調：「以色列不能接受對其邊境有如此積極的威脅存在，哈馬斯的攻擊行為，打破了以色列關於加薩的安全和外交模式，並危害了中東諸國共存的想法。」

甘茨也提到，以色列仍希望避免多開戰線，但若有必要，也準備好回應由伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之敵對行為，直言真主黨背後雖然是伊朗，但它仍屬於黎巴嫩的組織，黎巴嫩必須承擔身為國家的責任，如果它決定以犧牲貝魯特（黎巴嫩首都）為代價來保護加薩，那也只能如此，強烈建議真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）先進行準確的代價計算。

以哈衝突擴大，已逐漸將中東及阿拉伯國家捲入其中，除了黎巴嫩真主黨和伊朗，美國國防官員也證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機，8日在葉門附近的國際空域，遭聲援哈馬斯的葉門什葉派「胡塞組織」（Houthis，也稱青年運動）擊落，掌管中東美軍的美國中央司令部（CENTCOM）已著手調查。

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