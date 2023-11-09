終於要變冷了！入秋「最強冷空氣」明天到 全台低溫「下探15度」
今（9）天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫可達30度以上，但日夜溫差大，同時受背風渦漩的影響，中南部空氣品質不佳，而且有往北延伸的趨勢。此外，明天開始外套要準備拿出來了，「三立準氣象.老大洩天機」指出，明（10）天下午北台灣雲量漸增，傍晚鋒面掠過、入秋以來最強一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降，下週一、二全台平地的最低溫將降至15度以下。
記者周淑萍/綜合報導
根據「三立準氣象.老大洩天機」的網站指出，根據歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今（9）日至明（10）日白天，大氣穩定，台灣上空有透光的高層雲通過，各地晴時多雲，仍為白天暖夜晚涼、日夜溫差大的天氣，早出晚歸要注意多加件外套。各地區氣溫：北部20至33度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。
從明（9）下午北台灣雲量漸增，傍晚鋒面掠過，會是入秋以來最強一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降，週六（11/11）起北台整天偏涼、微冷，要注意添衣；中南部氣溫亦略降。下週一(11/13)晚及週二(11/14)的早晚，氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，全台平地的最低溫將降至15度以下。
天氣風險公司柯聿寧觀察到，下週週四午後又有一波鋒面快速東移，下午到晚間中北部再轉陰雨天氣，各地都會感受到溫度下降的感覺，未來10天天氣變動的頻率比較高，尤其北部的溫度起伏大。民眾可以趁這個週末好好準備換季衣物。