雄警聯手民眾打詐　假投資面交車手接連落網

高市警局打詐不手軟，兩名女子先後在網路社群媒體看到投資廣告，都加入群組成為會員，先後投資鉅額款項，且陸續都在詐團所設的網路詐騙系統中顯示高獲利，不過，投資人只要要求出金不是程序繁複就是沒有領出資金的主控權，所幸兩名投資人主動向警方報案後，配合警方逮人，全案依詐欺罪嫌移送偵辦，並持續擴大追查集團上游成員。
記者郭凱杰／高雄報導
岡山分局日前接獲轄區洪女報案，稱其透過Instagram認識暱稱為寧安的人，詢問是否有意願要投資，並邀請加入「MERRYLAND」之網站會員投資，號稱透過投資網站商品買賣等合法方式交易，可以得到獲利，第一次先行投資新台幣65萬，短短一天時間，獲利多筆新臺幣1至3萬多元之金額，想要領出獲利時，客服卻表示要再繼續投資才可領出獲利，深覺可疑隨即向警方報案。
洪女與警方配合，向對方佯裝繼續投資，順利於本月6日下午6點多在岡山區的某間咖啡店裡，逮捕遠從屏東北上高雄取款的陳姓男子，陳男見事跡敗露，坦承透過通訊軟體接獲上游指示前來取款；警方也將持續擴大追查集團上游成員。
三民二分局鼎山所於112年11月8日10時許接獲李姓女子報案，稱在臉書9月中旬在臉書看到投資廣告，加入line群組成為會員，操盤老師稱可透過管道增加申購股票機會，一旦抽中股票將有高額獲利，李女心動下載投資APP，陸續投入約新臺幣300萬元，在1個半月內，中籤數檔科技股，帳面獲利高達400萬元，惟李女發現面交取款人員皆不同，且出金程序繁瑣，向警方諮詢後始驚覺遭詐。
警方獲報後立即組成專案小組並協請李女配合，於8日14時許在大裕路住家前，佯裝交付儲值金50萬元，經警力埋伏，等候李女將假鈔交予車手時，當場逮捕蘇姓犯嫌(18歲)，查扣手機、工作牌、收據等證物。
警方呼籲，詐騙集團善於利用人性弱點，佯稱理財老師、銀行專員、投資顧問等等身分誘騙匯款，遇到疑似詐騙應保持冷靜勿慌張，撥打165或110向警方求證及諮詢。