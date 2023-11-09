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SOGO週年慶開跑湧千人！頭香早上7點到　瘋搶大型家電換iPhone 15

▲遠東SOGO百貨台北店週年慶開跑湧千人，頭香早上7點排隊搶SHISEIDO百優禮盒及大型家電，消費滿18萬送APPLE iPhone 15 128GB或商品券27000元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遠東SOGO百貨台北店週年慶開跑湧千人，頭香早上7點排隊搶SHISEIDO百優禮盒及大型家電，消費滿18萬送APPLE iPhone 15 128GB或商品券27000元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

遠東SOGO百貨台北店週年慶今（9）日開跑湧千人，頭香早上7點就抵達，除了搶買SHISEIDO百優禮盒超值組，以大型家電的電視、冰箱、洗衣機最受歡迎，加上SOGO忠孝館限8樓、9樓的「頂級消費禮」，11月9日當日消費滿18萬，就送「APPLE iPhone 15 128GB」或「27000元的商品券」。

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今年遠東SOGO週年慶早上7點就有雙頭香到場，後門化妝品動線的第一位，是來自新莊的王先生，要搶買「SHISEIDO百優禮盒超值組」；而正門第一位的吳先生，住在較遠的八里，是鎖定HITACH冰箱而來。

▲右起：板橋陳先生及文山區簡先生，好友相約一起來搶SOGO週年慶。（圖／記者蕭涵云）
▲右起：板橋陳先生及文山區簡先生，好友相約一起來搶SOGO週年慶。（圖／記者蕭涵云）
而排在正門第三位的板橋陳先生，大方受訪分享今天鎖定購買電視＋洗衣機＋冰箱，看準限定忠孝館8樓、9樓的「頂級消費禮」回饋，11月9日當日消費滿18萬，就送「APPLE iPhone 15 128GB」或「27000元的商品券」；他透露「因為被朋友推坑，今年是第一次參與週年慶」。

沒想到身旁排在第四位文山區簡先生，就是推坑他的朋友，聞言笑回「沒想到竟然排在他後面」，鎖定購買相機的簡先生則分享，一進場「走手扶梯其實會更快」，表示自己也是第二次參與週年慶活動，會選擇SOGO也有「交通優勢，捷運一上來很方便」。

▲SOGO董事長黃晴雯有信心比拚雙11購物節。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SOGO董事長黃晴雯有信心比拚雙11購物節。（圖／記者蕭涵云攝）
SOGO董事長黃晴雯受訪時表示，全台7店週年慶業績目標120億，今天要做13.3億。被問到與雙11購物節強碰的問題，她強調「雙11生日的SOGO，是雙11始祖，也重疊很多年了，不怕雙11分商機」。她強調「現在消費者都可以出國了，因此百貨在實際優惠上，便鎖定『免出國也能賺到的好康』，搭配信用卡最高優惠20%」，相信可以為民眾省下機票、飯店錢。

▲遠東SOGO百貨台北店週年慶開跑湧千人，頭香早上7點就來排隊。（圖／記者陳明安攝）
▲遠東SOGO百貨台北店週年慶開跑湧千人，頭香早上7點就來排隊。（圖／記者陳明安攝）
▲遠東SOGO百貨台北店週年慶開跑湧千人，頭香早上7點排隊搶SHISEIDO百優禮盒及大型家電，消費滿18萬送APPLE iPhone 15 128GB或商品券27000元。（圖／記者陳明安攝）
▲遠東SOGO百貨台北店週年慶開跑湧千人，頭香早上7點排隊搶SHISEIDO百優禮盒及大型家電，消費滿18萬送APPLE iPhone 15 128GB或商品券27000元。（圖／記者陳明安攝）
董事長黃晴雯根據市況分析銷售標的，認為「疫後彩妝、服裝都一定會更好，運動休閒類也不受疫情影響也有越來越好的趨勢」，尤其關注到，「疫後結婚朝，也帶動情侶、婚嫁、禮賓商機都是爆發焦點」。

▲SOGO週年慶現場消費者分享，送頂級消費禮最搶手，今天搶換「APPLE iPhone 15 128GB」，明天將送出「APPLE Macbook air M1晶片」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SOGO週年慶現場消費者分享，送頂級消費禮最搶手，今天搶換「APPLE iPhone 15 128GB」，明天將送出「APPLE Macbook air M1晶片」。（圖／記者蕭涵云攝）
遠東SOGO週年慶11月9日至11月20日限時12天，化妝品滿6千送800（600元週年慶電子抵用券＋100元特別優惠券＋100元餐飲優惠券），指定彩妝、香水香氛、男士保養 單筆3000折300元（SOGO APP折價券），國際精品滿20000送2000、指定精品最高回饋16%，國泰世華指定精品加碼週年慶期間滿6萬加贈1200元電子抵用券。今現場最夯的8樓、9樓「頂級消費禮」，今天消費滿18萬就送「APPLE iPhone 15 128GB」（限5位）或「商品券27000元」（限25位）。


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