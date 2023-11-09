SOGO週年慶開跑湧千人！頭香早上7點到　瘋搶大型家電換iPhone 15

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而排在正門第三位的板橋陳先生，大方受訪分享今天鎖定購買電視＋洗衣機＋冰箱，看準限定忠孝館8樓、9樓的「頂級消費禮」回饋，11月9日當日消費滿18萬，就送「APPLE iPhone 15 128GB」或「27000元的商品券」；他透露「因為被朋友推坑，今年是第一次參與週年慶」。
沒想到身旁排在第四位文山區簡先生，就是推坑他的朋友，聞言笑回「沒想到竟然排在他後面」，鎖定購買相機的簡先生則分享，一進場「走手扶梯其實會更快」，表示自己也是第二次參與週年慶活動，會選擇SOGO也有「交通優勢，捷運一上來很方便」。
SOGO董事長黃晴雯受訪時表示，全台7店週年慶業績目標120億，今天要做13.3億。被問到與雙11購物節強碰的問題，她強調「雙11生日的SOGO，是雙11始祖，也重疊很多年了，不怕雙11分商機」。她強調「現在消費者都可以出國了，因此百貨在實際優惠上，便鎖定『免出國也能賺到的好康』，搭配信用卡最高優惠20%」，相信可以為民眾省下機票、飯店錢。
董事長黃晴雯根據市況分析銷售標的，認為「疫後彩妝、服裝都一定會更好，運動休閒類也不受疫情影響也有越來越好的趨勢」，尤其關注到，「疫後結婚朝，也帶動情侶、婚嫁、禮賓商機都是爆發焦點」。
遠東SOGO週年慶11月9日至11月20日限時12天，化妝品滿6千送800（600元週年慶電子抵用券＋100元特別優惠券＋100元餐飲優惠券），指定彩妝、香水香氛、男士保養 單筆3000折300元（SOGO APP折價券），國際精品滿20000送2000、指定精品最高回饋16%，國泰世華指定精品加碼週年慶期間滿6萬加贈1200元電子抵用券。今現場最夯的8樓、9樓「頂級消費禮」，今天消費滿18萬就送「APPLE iPhone 15 128GB」（限5位）或「商品券27000元」（限25位）。