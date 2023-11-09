台積電弱、台股早盤跌逾40點 AI兩樣情！技嘉漲多、英業達臉綠
美股四大指數昨（8）日漲多跌少，台北股市今（9）日開盤後早盤在盤下游走，一度跌逾40點，來到16697點。權值王台積電早盤弱勢跌5元，來到551元附近。鴻海逆勢抗跌漲0.8%、聯發科弱勢跌約0.4%。AI概念股漲跌互見，其中技嘉受惠伺服器晶片供給趨於穩定，單月與累計營收雙創新高，千億元營收順利提前達陣，今日股價漲3%多，不過英業達與緯穎卻臉綠。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數昨日下跌40.33點，或0.12%，收34112.27點；那斯達克指數上漲10.56點，或0.08%，收13650.41點；標普500指數上漲4.4點，或0.1%，收4382.78點；費城半導體指數上漲1.21點，或0.03%，收3472.67點。
美股四大指數昨日漲多跌少，台北股市今日開盤後早盤在盤下游走，一度跌逾40點，來到16697點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤弱勢跌5元，來到551元附近。同樣為晶圓代工的聯電小漲，世界先進跌1%多，力積電漲0.5%。其他重要電子股，如聯發科、宏碁、國巨走跌，跌幅0.5%到0.8%，華碩、南亞科跌1%多
鴻海逆勢抗跌漲0.8%，來到97.8元。友達、大立光、日月光小漲。主機板族群表現亮眼！像是麗臺有AI伺服器加持，10月營收年增80.5%，今日股價漲逾4%，精英漲逾3%，撼訊與青雲漲1%多。
AI概念股漲跌互見，緯創早盤漲2.5%，廣達漲0.6%。而技嘉受惠伺服器晶片供給趨於穩定，10月營收167.65億元，月增3.03%、年增104.09%，前10月營收1081.34億元，年增23.47%，單月與累計營收雙創新高，千億元營收順利提前達陣，今日股價漲3%多。不過英業達跌近1%、緯穎跌0.5%。