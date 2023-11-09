防柯文哲競辦「老鼠尾」事件重演！國安局總統維安加強反竊聽偷拍
距離明年1月13日總統大選還有66天，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」，於今（9）日正式成軍，除維安人員結訓外，並展出各式維安裝備與車輛，其中更特別展出反竊聽、偷拍組，防止「老鼠尾」事件重演。
記者呂炯昌／台北報導
國安局今日舉行「第16屆總統副總統候選人安維編組專精訓練結訓暨編成典禮」，由國安局長兼指揮官蔡明彥主持，現場展出無人機干擾槍、新購BARRETT MRAD狙擊槍、NVLS熱顯像儀、攜帶式X光機、福特Rangrer掃街車、反竊聽、反偷拍組等裝備。其中，反竊聽、反偷拍組由國內產商研製，項目包括反偷拍偵測器、反竊聽器、激光針孔發現器，適用於候選人蒞臨場所搜尋空間內無線竊聽、偷拍偵測作業時應用。
2014年台大醫師柯文哲在民進黨支持下參選台北市長，當時對手是國民黨提名的連勝文，期間爆出「老鼠尾」竊聽風波，柯陣營懷疑位於建國南路的辦公室電話遭人竊聽，連勝文陣營才能接連預告柯文哲行程，連勝文陣營則是否認，並指控柯陣營自導自演，引發政治風波。
2015年5月，通信器材業者林俊宏坦承自己為了兜售監視器材，才自導自演竊聽事件，不知道會引發如此大的政治風暴。台北地院依竊盜罪判處林男拘役50日、背信未遂罪判刑4月，皆可易科罰金，緩刑2年，並向國庫支付4萬元，以及完成法治教育課程2場次，由於全案無人上訴定讞。