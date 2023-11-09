NBA／質疑湖人和詹皇抱怨吹罰是在施壓 火箭主帥賽前找裁判關切
NBA洛杉磯湖人球星LeBron James上一場賽後不滿裁判吹罰尺度，透露對判決感到失望。今日他們將和休士頓火箭進行交手，賽前火箭隊總教練Ime Udoka質疑對方這樣是在和裁判施壓，不確定這是否會影響判決。
記者黃建霖/綜合報導
Udoka在此役開打前，特地去和今晚的賽事裁判進行交流，專職報導火箭隊賽事的主持人兼記者Jackson Gatlin紀錄了對方當時說的話，「湖人隊一直在抱怨那場比賽（對邁阿密熱火）中的一些判決，我們將看看這是否造成影響。」
上一場比賽輸球後，湖人主帥Davin Ham和James本人都對於判決很不滿，後者直言：「我不知道為什麼。他們給我的解釋和場上實際在發生的事情並不一致。當我嘗試隔扣Thomas Bryant 的時候，他很明顯地用手臂從我臉上橫掃過去。我向裁判要解釋，其中一人說Bryant的雙手是舉直的，另外兩位則說他們的視線被擋住了，沒看到。」
James還說，自己雖然沒有停止攻擊籃框，但每場就只獲得3、4次罰球，有時甚至完全得不到罰球，對此感到很疑惑，「但我會繼續突破的，繼續給籃框施壓，看看情況是否會有改善。不過，我們今晚肯定遭遇了一些不利於我們的、很難讓人接受的吹罰。」
在2022-23賽季，湖人場均獲得26.6次罰球，排名聯盟第一；對手場均得到20.8次罰球，聯盟最少。本季他們場均獲得24.6次罰球，聯盟第7；對手獲得19.9次罰球，聯盟第6少。