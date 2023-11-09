《甄嬛傳》陳建斌瘋傳出軌偷生子！老婆出面闢謠：別吃假瓜了
大陸宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出至今，一直深受觀眾歡迎，影迷擔心該劇無預警被下架，一直呼籲演員們勿涉不法或出軌事件，沒想到中國狗仔劉大錘預告有知名演技派大咖外遇有私生子，且其老婆也是知名女星，將爆料揭發真相，網友瘋傳事件主角是《甄嬛傳》男主角陳建斌，傳聞甚囂塵上，陳的老婆蔣勤勤忍不住出來闢謠，強調沒離婚也沒私生子，「我們好好的」，要大家別吃假瓜了。
記者江芷稜／綜合報導
53歲的演員陳建斌與蔣勤勤合作電視劇《喬家大院》結識，2006年2月登記結婚，目前育有兩子，他2014年以自導自演的電影處女作《一個勺子》獲得第51屆金馬獎最佳男主角與最佳新導演獎，並以電影《軍中樂園》獲得金馬獎最佳男配角，三度上台領獎，老婆蔣勤勤在台下猛掉淚，夫妻感情相當緊密。
兩人會傳出感情危機，原因竟是陸綜《幸福三重奏》的魔咒， 2018年大S汪小菲、福原愛江宏傑、蔣勤勤陳建斌三對夫妻參與錄製節目，沒想到瘋狂放閃的前兩對夫妻，竟然先後撕破臉離婚，讓觀眾相當擔心陳建斌的婚姻，狗仔劉大錘放出消息後，網友就根據演技派、資深演員、另一半是明星等線索，猜測出軌的大咖是陳建斌。
昨（8）日是傳統節氣「立冬」之日，陳建斌曬出在家品嘗餃子的美食照，發文「門外傳謠蜚語渾，戶內品餃共立冬」，桌上擺好兩副碗筷暗示與老婆的恬適生活，蔣勤勤也留言表示，最近看到很多謠言越傳越離譜，特別公開說明，「我和陳老師好好的，沒離婚！陳老師也沒有所謂的『私生子』，今天立冬，大家別吃假瓜了，多吃餃子吧」！以直球方式說明，讓影迷終於放下心來。