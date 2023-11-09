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《甄嬛傳》陳建斌瘋傳出軌偷生子！老婆出面闢謠：別吃假瓜了

▲陳建斌（左）和孫儷主演的《後宮甄嬛傳》是宮廷劇經典，他被狗仔瘋傳出軌有私生子，老婆蔣勤勤公開回應了。（圖／翻攝自後宮甄嬛傳臉書）
▲陳建斌（左）和孫儷主演的《後宮甄嬛傳》是宮廷劇經典，他被狗仔瘋傳出軌有私生子，老婆蔣勤勤公開回應了。（圖／翻攝自後宮甄嬛傳臉書）

記者江芷稜／綜合報導

大陸宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出至今，一直深受觀眾歡迎，影迷擔心該劇無預警被下架，一直呼籲演員們勿涉不法或出軌事件，沒想到中國狗仔劉大錘預告有知名演技派大咖外遇有私生子，且其老婆也是知名女星，將爆料揭發真相，網友瘋傳事件主角是《甄嬛傳》男主角陳建斌，傳聞甚囂塵上，陳的老婆蔣勤勤忍不住出來闢謠，強調沒離婚也沒私生子，「我們好好的」，要大家別吃假瓜了。

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▲陳建斌演技眾所皆知，毋庸置疑。（圖／緯來育樂台提供，2016.11.13）
▲陳建斌演技眾所皆知，毋庸置疑。（圖／緯來育樂台提供，2016.11.13）
53歲的演員陳建斌與蔣勤勤合作電視劇《喬家大院》結識，2006年2月登記結婚，目前育有兩子，他2014年以自導自演的電影處女作《一個勺子》獲得第51屆金馬獎最佳男主角與最佳新導演獎，並以電影《軍中樂園》獲得金馬獎最佳男配角，三度上台領獎，老婆蔣勤勤在台下猛掉淚，夫妻感情相當緊密。

▲蔣勤勤懷胎8個月，仍參加實境節目《幸福三重奏》。（圖／翻攝蔣勤勤微博, 2018.08.23）
▲蔣勤勤懷胎8個月時參加實境節目《幸福三重奏》，和陳建斌曬恩愛。（圖／翻攝蔣勤勤微博, 2018.08.23）
▲蔣勤勤（左）、陳建斌是第一季《幸福三重奏》唯一沒有離婚的夫妻。（圖／騰訊視頻幸福三重奏微博）
▲蔣勤勤（左）、陳建斌是第一季《幸福三重奏》唯一沒有離婚的夫妻。（圖／騰訊視頻幸福三重奏微博）
兩人會傳出感情危機，原因竟是陸綜《幸福三重奏》的魔咒， 2018年大S汪小菲、福原愛江宏傑、蔣勤勤陳建斌三對夫妻參與錄製節目，沒想到瘋狂放閃的前兩對夫妻，竟然先後撕破臉離婚，讓觀眾相當擔心陳建斌的婚姻，狗仔劉大錘放出消息後，網友就根據演技派、資深演員、另一半是明星等線索，猜測出軌的大咖是陳建斌。

▲陳建斌喊小17歲陳曉「曉哥」。（圖／愛奇藝）
▲陳建斌曾獲得金馬影帝、最佳導演、最佳男配角等獎。（圖／愛奇藝）
▲蔣勤勤轉發陳建斌的發文，否認離婚、私生子一事，要大家別再吃瓜了。（圖／翻攝蔣勤勤微博）
▲蔣勤勤轉發陳建斌的發文，否認離婚、私生子一事，要大家別再吃瓜了。（圖／翻攝蔣勤勤微博）
昨（8）日是傳統節氣「立冬」之日，陳建斌曬出在家品嘗餃子的美食照，發文「門外傳謠蜚語渾，戶內品餃共立冬」，桌上擺好兩副碗筷暗示與老婆的恬適生活，蔣勤勤也留言表示，最近看到很多謠言越傳越離譜，特別公開說明，「我和陳老師好好的，沒離婚！陳老師也沒有所謂的『私生子』，今天立冬，大家別吃假瓜了，多吃餃子吧」！以直球方式說明，讓影迷終於放下心來。

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