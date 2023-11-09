MLB／Sonny Gray睽違8年再入圍賽揚獎！傳費城人已展開追求
美國職棒（MLB）官方在近日也宣布賽揚獎入圍名單，其中在本季成為自由球員的明尼蘇達雙城王牌Sonny Gray，更是睽違8年再度入圍賽揚獎名單，近日大聯盟記者Jon Paul Morosi更透露，費城費城人將對Sonny Gray展開追求。
記者張志宇/綜合報導
大聯盟記者Jon Paul Morosi指出，若費城人在自由市場上失去原王牌Aaron Nola，Sonny Gray將有可能成為首要補強人選，且費城人投手教練Caleb Cotham曾在2019年至2020年時在辛辛那提紅人帶過Sonny Gray，將有望再續前緣。
費城人將有很大機率不會留下Aaron Nola，根據《今日美國》記者Bob Nightengale透露，因去年費城人在與Aaron Nola談延長續約時，給出4年1億美元的合約，但最終遭到拒絕，各隊高層仍認為費城人將繼續以此基準作為對Nola的報價，但若是不成功並不會特別追求Nola。
Sonny Gray本季在雙城表現絕佳，在32場先發中，雖僅拿下8勝8敗，但在184局投球中送出183次三振，整季防禦率僅有2.79，每局被上壘率1.15，投手獨立防禦率（FIP）為全聯盟最佳的2.83，5.3的WAR也高居聯盟第三。