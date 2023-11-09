外媒報導台積電放棄進駐龍潭凸顯產業5缺！經部提4點強調發展無虞

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經濟部今日回應指出，政府一直以來皆與業者密切溝通，並且保持良好的合作默契，強調「半導體產業所需土地絕對足夠」，看是要科學園區用地或是產業園區土地，都會由國科會及經濟部產業園區管理局擘劃使用，經濟部將延續對製造業廠商的服務，盡全力幫助業者根留台灣。
至於與高科技產業息息相關的水、電等基礎設施，經濟部首先表示皆能「穩定供應」，在科學園區於設立、規劃階段時，即會針對後續相關開發所需資源，協調相關部會來完成水、電等基礎關鍵設施設備供應，並進行園區整體用水及用電控管。
若因科技發展，推升相關需求，在擴增前幾年即會提早討論、規畫園區擴增計畫，並提高水電供應等需求，經濟部也會加以協調相關水電等單位配合，以符合產業發展需求。
此外，經濟部提到，台積電全球產能每月約140萬片，當中約9成在台生產，台積電「全球研發中心」也於今年7月開始在台啟用，當時台積電總裁魏哲家曾表示，此事展現台積電根留台灣的決心，感謝政府在水電、土地、人才等方面的支持，後續也將持續推動半導體技術往前邁進，開發領導全世界半導體業界的技術並探討2奈米、1.4奈米及以下之先進製程技術。
台灣具備近50年的人才培育經驗，且藉由海內外產業鏈共同合作，讓台灣擁有難以取代的供應鏈聚落優勢，持續吸引相關週邊供應鏈的美歐日等海外材料與設備廠在台設廠、擴大投資。
鑒於台灣半導體產業在全球及國內的優勢地位，且為我國未來經濟發展的關鍵戰略產業，經濟部承諾都會積極跨部會協調協助半導體業者解決在台投資及營運，並持續與半導體業者聯繫，以確認其短中長期營運規劃，盼能再相關議題上得以提早準備、及早因應，讓台灣在全球半導體產業競爭中保持領先優勢。