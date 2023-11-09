總統預測當選率曝光！郭台銘在這數據中暴衝至第一

2024總統選舉態勢詭譎，藍白合卡關，根據《網路溫度計》公布的總統參選人預測當選率顯示，民進黨總統參選人賴清德以34.16%當選率領先，依序為國民黨總統參選人侯友宜28.29%、民眾黨總統參選人柯文哲25.97%、獨立參選的郭台銘當11.59%墊底。
記者陳佩君／台北報導
《網路溫度計》8日公布最新「2024選戰溫度計贏讚台灣未來」當選預測資料，「跨世代好感度」方面，近七天、20至24歲結果顯示，郭台銘在11月7日突然暴衝至第一，統計結果分別是郭台銘0.57第一、侯友宜0.35居次、依序為賴清德0.33、柯文哲0.31。
25至39歲好感度，郭0.56、侯0.35、賴0.32、柯0.30；40至45歲好感度，郭0.57、侯0.36、賴0.33、柯0.31。
在近7天時間，網路聲量部分，由柯文哲奪冠，接著為賴清德、侯友宜、郭台銘；粉絲互動力上，賴清德第一、柯文哲第二、侯友宜第三、最後為郭台銘。
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