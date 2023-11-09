對新台幣貶值沒底線　楊金龍曝央行進場干預關鍵指標 

台灣外匯存底連3個月減少，中央銀行坦言進場拋匯調節是原因之一，央行總裁楊金龍今（9）日在立法院被問到，新台幣是否有所謂「楊金龍防線」？他再次強調，「沒有所謂底線」，市場是動態的，如果其他貨幣也貶，就不會說新台幣貶值。由於外匯市場特性就是若一直貶，就會有單向預期，不利外匯市穩定，因此，他說，若出現單邊貶值預期，影響市場秩序，央行就會進場調節。
記者顏真真／台北報導
新台幣近來隨著美元指數上沖下洗，美元指數一度衝破107，新台幣兌美元快貶到32.5元，來到32.495元，但市場認為32.5元就是央行總裁「楊金龍防線」，央行一定會力守，果然還沒貶破32.5元，新台幣就隨美元指數大跌而回升，一度回到32.115元，只是這兩天美元指數又轉升，新台幣兌美元拉回至32.25元附近。
不過，今日在立法院財委會有立委再問新台幣到底有沒有「楊金龍防線」？對此，楊金龍再次強調，「我以前都一直說沒有所謂防線」，市場是動態的，新台幣貶值時，若其他幣別也貶，就不會說新台幣在貶，央行會先觀察。
楊金龍說，外匯市場有一個特性，當一直貶值時，市場就會有單向預期，貶值速度就會更快，不利外匯市場穩定，因此，當有單邊貶值的預期出現，影響市場秩序，央行就會進場調節。