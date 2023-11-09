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雙11電信優惠2023！中華電信、台灣大哥大一次看　台灣之星繼續等

▲雙11活動重點之一就是電信優惠，台灣之星和台灣大哥大的合併案確定，今年雙11也不玩了，首頁改為公告合併案後相關的權益說明。（圖／台灣之星提供）
▲雙11活動重點之一就是電信優惠，台灣之星和台灣大哥大的合併案確定，今年雙11也不玩了，首頁改為公告合併案後相關的權益說明。（圖／台灣之星提供）

記者周淑萍/綜合報導

話題喧嚷多時的電信合併案，終於塵埃落定！台灣大哥大與台灣之星的「台台併」，合併基準日變更為12月1日，將比遠傳和亞太的12月15日「遠亞併」還提早兩周。沒有小電信商的突襲，雙11低價吃到飽似乎就沒戲唱了！台灣之星官網已經放棄雙11，首頁公告沒有相關優惠，改為台灣大合併後用戶權益，但仍有網友喊話，要大家別放棄，要同為釘子戶的人等等看「隱藏版」低價吃到飽續約簡訊。

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📍台灣之星：業者不玩了、老客戶繼續等
台灣大哥大與台灣之星合併基準日變更為12月1日，低價吃到飽也提早退場。但先別放棄，批踢踢有大神分享隱藏好康，原PO表示，台灣之星先前迎接618年中慶，當時有非終身的超低價不限速吃到飽，於是申請188吃到飽方案，但日前有不少人收到續約方案，漲為299吃到飽。不想放棄，繼續等！近日就收到台灣之星「限時優惠！不加價！188（方案）繼續享4G不限速吃到飽」的簡訊，要求在72小時內完成續約。藉此提醒其他用戶：「可以等看看，也許會收到簡訊」。

此文一出，有人附議，「非終身有原方案當然續約，這樣被併才有保障沿用目前相當香的方案。」網路上也出現不少感謝文：「台灣之星還真的有心了，特地傳這簡訊讓使用者知道也清楚，感謝台灣之星讓我使用了至少四年以上每月繳188費率。」

▲台灣之星官網。（圖／翻攝官網）
▲台灣之星官網今年已經沒有雙11相關的優惠訊息。（圖／翻攝官網）
📍亞太電信：平攤每月288元4G上網吃到飽
亞太電信今年祭出雙11最後回饋方案，即日起至11月15日，於Gt智慧生活數位門市「新申辦／攜碼」數位門市388全速上網吃到飽單門號方案24期者，除了可以4G上網吃到飽，還可獲得2400元全家便利商店禮卷，攤提回去，一個月只要288元，也是收攤後不錯的選擇。同時還有188、288、338等4G超量降速吃到飽方案。

▲亞太雙11。（圖／翻攝官網）
▲亞太電信雙11最後一戰，網路門市祭出388 4G不限速上網吃到飽，再加送2400元全家購物金。（圖／翻攝官網）
📍遠傳：平攤每月453元不降速吃到飽
「新遠傳」即將正式上路，申辦999以上資費方案，手機最高折5000元，搭配萬元手機並綁約36／48個月，最高再送2000元friDay購物金；會員憑心生活票券買指定空機／3C家電享優惠折扣，iPhone 15 全系列買就送配件購物金1111元，指定容量加碼再折1111元。

以資費來看，遠傳月付599吃到飽加碼，算是頗有誠意，原本就會送2400元遠傳幣，雙11期間，在11/15前新申辦或是攜碼再送1111元遠傳幣，等於送上3511元購物金，攤提回去24個月的資費，等於一個月是453元，比以往499不降速吃到飽還要超值，如果想買空機，iPhone 15指定機型空機現折1111元、加贈1111元配件購物金。

▲新遠傳。（圖／官方提供）
▲合併後的新遠傳，今年雙11力拼用戶數。（圖／官方提供）
📍中華電信：
即起至11月15日於網路門市申請精采5G月繳1399元以上指定方案，搭配Android指定熱銷機型SAMSUNG Galaxy Z Fold5 12G/256G、SONY Xperia 5 V等，購機折價1111元及Google One 100GB 12個月免月租（價值780元），再加碼贈Hami Point 1111點，折扣疊加起來，等於現享3000元。

另外，如果寒假有出國的打算，網路門市與APP同步推出國際漫遊快閃優惠，即起至11月8日享日本8天5GB限時特價388元（原價488元）、11月9日至11月15日東南亞30天20GB也只要588元（原價688元），可提前預約90天開通啟用。

📍台灣大哥大
11月30日前，於實體或myfone網路門市申辦1399元以上專案，搭配OPPO、三星、vivo、motorola等10大安卓品牌指定機款，專案價最高折2000元。

myfone網路門市從11月6日至11月12日，每日整點限時限量搶購3C，最低11元起，原價4萬4900元iPhone 15 Pro Max 256G，11月11日晚上8點搶購價只要4萬111元；原價1萬3500元惠而浦26.5公升節能除濕機，下殺5.2折，11月10日上午11點搶購價7111元。

到網路門市申辦5G 999元以上資費購機，可獲得1000元momo幣。即起至11月12日，myfone網路門市會員天天到指定頁面簽到，抽Google Chromecast、1,111元myfone online電子禮券等。

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