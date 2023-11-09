限5天！7-11「泡麵、乳品」買2送2　全家特濃拿鐵、能量飲買1送1

超商本周限定優惠更新！7-11因應雙11舉辦「7-ELEVEN DAY購物節」，即日起至11月12日期間，到門市消費、繳費、寄件或取件，當筆都有加購優惠，包括特大杯美式買2送2、珍珠椰果四季春買2送2、四季春青茶買2送2，以及特大杯拿鐵買2送1。
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線上APP行動隨時取即起至11月14日，同品牌同系列「買5送5」，平均下來，韓國可可球20元、韓國礦泉水18元、韓國紅蔘飲35元、熊津玉米鬚茶20元、日本NIJIYA聖代40元、韓國熊津冰棒18元、越南腰果65元。
🟡全家
全家會員優惠自即日起至11月12日，本周DM集結13款商品，共有4款商品買一送一，FMC氣泡水平均10元、曼陀珠平均11元、卡拉薯條平均15元、李施德霖綠茶漱口水平均70元。其他亮點還有牧場直送4.0鮮乳1858ml特價159元，也值得補貨。
全家「康康五」限時周末五六日登場，11月10日起至11月12日期間，本週共6樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠有大杯特濃拿鐵、靜崗抹茶拿鐵買1送1，平均單杯33元，不限冰熱。
此外，另有能量飲料平均15元、FMC雙重莓果雪酪冰棒平均20元、雀巢威化濃黑巧克力平均25元、家樂氏纖穀脆平均30元；原價79元的花月嵐大蒜拳骨拉麵，祭出2件99元，約是6.3折。
🟡萊爾富
即起至11月12日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共10大項目促銷，除了辛拉麵、多喝水離子水買一送一之外，福樂自然零優酪乳任選第2件1元，也等於是買一送一。現煮飲品優惠則有蜂蜜風味拿鐵，大杯原價75元、2杯99元，相當於6.6折。
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