英國QS亞洲大學排名出爐！台灣8校進百強、台大5年來首次跌出20強

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其他進入QS 2024亞洲大學排名前100強的台灣大學院校依序為清華大學（第39名）、成功大學（第41名）、陽明交通大學（第47名）、台灣科技大學（第74名）、台灣師範大學（第79名）、台北科技大學（第82名）、中山大學（第99名）。
進入前200名的則依序是台北醫學大學（第108名）、政治大學（第112名）、中央大學（第113名）、中興大學（第123名）、中正大學（第174名）。
這是QS第16次發布亞洲大學排名，此次規模為歷來最大，共計有來自25個國家地區的856所大學院校加入排名；台灣有46所大學院校加入2024亞洲大學排名，其中有2所排名上升、39所排名下滑。
據QS提供的資料，台灣的大學院校在「雇主聲譽」指標的表現特別突出，有5所大學在該指標擠進亞洲前50名，依序為台灣大學（第13名）、成功大學（第28名）、清華大學（第31名）、陽明交通大學（第36名）、台北科技大學（第49名）。「雇主」範圍涵蓋世界各國家地區。
但在「研究」相關指標，台灣的大學院校表現較差，台灣並無大學在「研究影響力」進入亞洲前百名，表現最佳的是台大；而在「論文平均引用次數」指標，台大排名亞洲第124。
「國際研究網絡」表現上，台大是唯一進入亞洲前50強的台灣大學院校，在亞洲排名第29；在「交換學生計畫」方面，台北醫學大學冠居台灣各院校，獨步列入亞洲前50名。
在「國際學生」和「國際師資」，台灣表現最佳的分別是台科大和政大，分別排名亞洲第63和第89。
QS資深副總裁索特（Ben Sowter）建議，台灣的大學院校宜強化研究工作，特別是在符合當代需求的領域，台灣各大學院校可深化與產業界的夥伴關係、增加對研究合作的投資、強化國際研究發布傳播平台。
在亞洲總排名方面，根據QS的2024排行榜，前3名依序為北京大學、香港大學、新加坡國立大學；新加坡南洋理工大學與北京清華大學並列第4；第6至10名依序為浙江大學、復旦大學、韓國延世大學、韓國高麗大學、香港中文大學。