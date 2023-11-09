中國信託攜手工研院舉辦淨零永續關鍵行動論壇　三大關鍵獻策

「淨零永續關鍵行動論壇」主辦單位中國信託金控及工研院邀請高雄市市長陳其邁、金管會副主委蕭翠玲、國發會副主委施克和、行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、碳交所總經理田建中等政府代表與會、日月光、台達電、中鋼等標竿企業及國內外專家參加座談。金管會副主委蕭翠玲致詞表示，金管會透過推動「綠色金融行動方案」及「上市櫃公司淨零轉型措施」，包括推動金融機構碳盤查組成永續金融先行者聯盟及成立碳交所等，協助企業淨零永續。高雄市市長陳其邁指出，高雄市碳排占全臺灣20%，未來如何將碳負擔轉化成為碳資產，這是高雄的機會與挑戰，也需要包含中國信託在內的金融機構、金管會推出的綠色金融3.0計畫，引導資金投入相關減碳技術，加速達成國家減碳目標。
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工研院副院長張培仁指出，面對2050年淨零排放挑戰，工研院自2021年成立「淨零永續策略辦公室」，積極推動產業淨零轉型，更透過「永續碳管理平臺」，協助企業計算產品生命週期碳足跡，找出減碳熱點，已吸引逾700家廠商加入。未來工研院將持續對焦市場需求，匯聚各界專家智慧能量，協助產業厚植淨零時代競爭力。
此次論壇從綠色金融助攻企業轉型切入，中國信託銀行法金產品處處長蕭志鵬提及中國信託觀察到客戶面對國際供應鏈要求及碳關稅即將開徵，必須積極整合減碳轉型所需的淨零資源及資金，協助企業在減碳過程取得碳權資產，不僅可留作自身使用，亦可透過碳權交易移轉至產業供應鏈，共創永續價值循環。中信銀行策略長蔣振彰以中信銀行推出「轉型金融」、「影響力金融」及「永續金融」三大永續金融產品服務為例，指出金融機構發揮影響力設計符合ESG標準及滿足企業淨零不同階段需求的金融商品，是企業轉型的關鍵要素。工研院特聘專家彭裕民說明太陽能廢棄物2050年將達2.12億噸，工研院提供可循環太陽能電池，為回收太陽能電池提供創新解決方案，將淨零挑戰轉為永續商機。提供碳盤查、碳認證和碳權交易服務的金融科技公司MVGX綠色金融交易所聯合創始人Gabriel Wong則分享國際觀點，提供高品質碳權的挑選與使用建議，包含外加性原則、國家認可基礎、碳權的應用與目的，協助與會企業了解未來購買碳權之選擇標準。
這次論壇亦藉由政策、國際碳權交易趨勢政策及產業現況，幫助與會企業代表掌握趨勢，國發會副主委施克和指出臺灣2050年淨零轉型以「科技研發」與「氣候法制」為治理基礎，未來將持續推動社會、產業、生活及能源等四大轉型策略實現目標。行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說明氣候變遷因應法以碳費先行，近期公告溫室氣體「自願減量」與「增量抵換」兩大管理辦法，可提供臺灣企業更多減碳機制。針對國際碳權交易議題，碳交所總經理田建中分享國際品牌大廠要求供應鏈碳中和之趨勢及其購入碳權減碳之案例。那斯達克大中華區業務開發副總監陳淑敏提出國際碳權市場的交易樣態及挑戰，包括產品缺乏標準化、高品質碳權不足、方法論持續發展中等，提供臺灣借鏡。
此外，中國信託邀請日月光、台達及中鋼分享減碳經驗，日月光資深副總經理周光春指出，日月光三大減碳對策為「廠務節能」、「循環經濟」及「低碳製程」，其高雄廠運用「城市採礦」概念，將廢棄物循環再製產品化，並與價值供應鏈合作回用製程，為「循環經濟」貢獻減碳實例。中鋼環境保護處處長吳一民則表示，中鋼自2006年啟動碳盤查，積極推動碳管理，與下游客戶合作發展低碳或零碳產品，由中鋼先於製程減碳後，將剩餘的排碳量以碳權抵減，達到碳中和，創造低碳新價值。台達企業永續發展部經理許惠卿指出，台達正朝向2030年達成RE100（100%再生能源）目標邁進，關鍵作法包括自發自用、再生電力直購、綠色電力產品及非搭售再生電力憑證取得，另為了2050年達到科學基礎減量目標（Science-based target, SBT），除了積極投入碳排相關管理作為，更開發及運用低碳創新科技促進範疇三實現減碳。