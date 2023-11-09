Joeman涉毒獲網紅圈力挺！呱吉打臉Toyz「雙標說」：你沒有朋友
百萬訂閱YouTuber Joeman（翁雋明）6日因吸食大麻被逮，重創過往良好形象，他沒有選擇說謊，第一時間承認呼麻，並拍攝道歉影片公開認錯，獲得多數網友關注，還有一大票網紅好友發聲力挺，讓曾經涉毒的直播主Toyz（劉偉健）感到不滿，批評網紅的同溫層根本就是雙標偽善，對自己跟Joeman同樣的染毒事件態度大不同，結果慘遭網紅呱吉（邱威傑）打臉，「Toyz如果覺得大家對他的標準有什麼不一樣，那不是因為Joeman犯罪沒有錯，那是因為你沒有朋友。」
記者江芷稜／綜合報導
Joeman與反骨團體成員蕾菈、湯宇夫婦都因呼麻被逮，但他坦蕩認錯且火速處理的態度，獲得不少網友認可，道歉影片一天流量突破169萬次，流量更甚於過往精心製作的影片，反觀蕾菈夫婦雖落淚道歉，卻因為多次牽扯家人，被認為情緒勒索，兩者對比被諷刺為「奢華版道歉」與「平價版道歉」。
同樣染毒的直播主Toyz，因販售大麻煙彈遭重判4年2個月，未來將入獄服刑，他眼見Joeman吸毒卻有人力挺，直呼看不下去，狠批Joeman的同溫層根本就是雙標偽善，在小圈圈裡取暖。呱吉在私人臉書說出個人想法，認為Toyz出事時自己並無落井下石，且過去3年都有參加大麻合法化遊行，應該不算雙標。
呱吉指出，許多網紅發文挺Joeman並非反對台灣法律處理他犯的錯事，也沒人認為Joeman沒犯錯，只是站在朋友立場，希望他能誠實面對問題，處理好事情後重新出發，「當你的朋友犯錯時，你會怎麼做，馬上絕交嗎？不是，你是會勸他改過，並且在這過程支持他，給他力量。」
呱吉強調，自己的標準從沒變過，只要有朋友出事，絕對不會第一時間轉頭就走，更冷冷地回應Toyz若感覺網紅圈雙標，「那是因為你沒朋友」，一句話殺傷力不大、汙辱性極強，讓網友看了連聲叫好，「好帥的結尾」、「做人成功或失敗的回饋而已」、「因為他連朋友都詐賭」、「最後一句爆炸中肯啊」。
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