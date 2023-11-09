連署設賄時機敏感！傳郭台銘長子郭守正突然出國 郭辦回應了
鴻海創辦人郭台銘日前風光宣布送交百萬連署書，不過連署站賄選案連環爆，目前涉案嫌疑人士及地點已遍及全國12縣市，怎料，昨天有媒體報導，郭辦核心角色、被外界稱為是「競選執行長」的郭台銘長子、三創董事長郭守正，在10月底突然出國到美國，且還被郭辦列為「最高機密」。對此，郭辦發言人陳家頤僅回應，「我是郭台銘先生的隨行發言人，我不是郭守正的發言人」，對於以上爭議也避答稱「我不清楚他的行程」。
記者林怡昕／台北報導
根據《上報》報導，郭守正在10月底悄悄離台赴美國處理其他要務，而此事甚至被郭辦列為「最高機密」，相關知情人士均簽下保密協議，嚴令不得對外透露任何訊息，近來更傳出，有不少郭競辦「核心人物」遭檢調大動作約談，而郭守正本人更直指被約談對象，不過，都被郭辦發言人黃士修駁斥。
藍白整合瀕臨破局，「郭柯合作」浮上檯面，再加上郭台銘連署站賄選案連環爆，郭守正出國時機敏感，也引發關注。
對此，陳家頤今天應邀出席國安局特勤中心2024年總統大選候選人安全維護「安維8號」編組兵力成軍儀式，對於郭守正突然出國消息，陳家頤回應，「我是郭台銘先生的隨行發言人，我不是郭守正的發言人」，至於郭守正是否在10月底出國？有可能跟查賄相關嗎？陳家頤則說，「我不清楚他的行程」。