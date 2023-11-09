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ETF夯到爆！總資產規模逾1.6兆　小心留意「溢折價」風險

▲證交所提醒投資人應瞭解ETF商品特性及相關風險，如ETF折溢價情形，如果溢價太高，可能會因為溢價收斂而造成虧損或影響後續績效的成長性。（圖／NOWnews資料照片）
▲證交所提醒投資人應瞭解ETF商品特性及相關風險，如ETF折溢價情形，如果溢價太高，可能會因為溢價收斂而造成虧損或影響後續績效的成長性。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

截至112年10月底市場上已有150檔ETF上市掛牌交易，總資產規模超過新臺幣1.6兆元，顯示ETF已成為台股投資人之熱門選擇。不過，金管會日前提醒，ETF種類多元，投資前應考量自身投資理財需求及目標，熟悉各種類ETF的產品特性以及注意相關風險。證交所也表示未來會加強對投資人進行ETF宣導與相關的投資知識，像是投資人在買賣交易ETF前，應注意ETF折溢價情形，因為如果溢價太高，可能會因為溢價收斂而造成虧損或影響後續績效的成長性。

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證交所指出，ETF發展迄今，種類多元，例如：證信託ETF、期信託ETF、槓桿反向ETF、債券ETF等，每種ETF的屬性與風險均有不同，民眾應整體考量投資需求、目的與風險承受度等條件，選擇符合自己需要的ETF，證交所也會一直不斷精進強化對投資人的ETF宣導教育，讓ETF成為台股投資人的最佳助力。

證交所提醒，ETF與一般共同基金交易方式不同，ETF直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格，ETF在次級市場的交易價格即市價，是由次級市場的供給及需求所決定，而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得之價值，市價不一定會與ETF的淨值相同，若交易價格高於淨值，則為溢價；交易價格低於淨值，則為折價。

投資人在買賣交易ETF前，應注意ETF折溢價情形，例如，倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損，盤中即時折溢價的資訊，在投信公司網站或證交所的「基本市況報導網站」都可以找到相關資訊（證交所查詢路徑：證交所基本市況報導網站(mis.twse.com.tw)>各項專區 >ETF行情>集中市場ETF單位變動及淨值揭露）。

證交所指出，ETF在產品面及市場面的兩大資訊，是投資人必須深入了解的。在產品面部分，投資人在挑選ETF時，除了挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF外，也應了解ETF所追蹤的標的指數、成分證券或商品、並追蹤差距（TD）或追蹤誤差（TE）等，在投信公司網站或公開資訊觀測站都可以找到相關資訊（證交所查詢路徑：證交所首頁>投資專區>ETF投資專區）。

市場面部分，則應該注意買賣報價、交易量等資訊，在基本市況報導網站可以找到相關資訊（證交所查詢路徑：首頁>各項專區>ETF行情），這些免費且公開的資訊都歡迎ETF投資人能善加運用，作為投資ETF時的參考，以降低投資ETF的風險。

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