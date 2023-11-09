家樂福《科學小飛俠》公仔集點掀回憶殺　雙11加碼限時集點兌換

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科學小飛俠集點換購活動已接近尾聲，但仍有不少粉絲持續敲碗，對此家樂福收到大家心聲，趁雙11節慶熱潮推出《科學小飛俠》限時加碼，除了集點延長至11月14日(兌換至11月21日)，更推出11月6日至12日的7天限定優惠：5點加39元就可換購造型筆；鳳凰號收藏盒則是10點加399元；珍藏組更只要10點加999元一起帶回家，還沒收集完的粉絲可得趕緊把握最後機會！
這次家樂福與《科學小飛俠》合作，讓鐵雄、大明、珍珍、阿丁和阿龍等角色重出江湖，除了IP本身就是經典，這次周邊設計也相當精緻，5款人物造型筆不論是戰鬥服、表情和頭盔皆細節滿滿，戰鬥機「鳳凰號」也完美還原動畫中的樣貌，灰白色基地收藏盒前蓋是艙門圖騰、四周都有不同的元素紋路，背後印有關鍵幕後人物南宮博士與「鐵雄爸」鳩尾健太郎，還可以完美收納造型筆，每個人物更擁有專屬座位，可以立在盒子上的坐檯，精緻設計感讓粉絲欲罷不能，直說「好久沒這麼瘋家樂福的集點」！
活動開跑後，網友們紛紛在各大社群論壇秀出珍藏，有人一口氣換購9支造型筆，可惜沒全員到齊，笑喊「快成釘子戶！就差珍珍」，有粉絲也吐露心聲，「還以為這個童年IP已經要成為回憶了，沒想到居然可以遇到台灣有店家聯名的一天」，且此次聯名周邊兼具實用性，不少鐵粉大讚，「是非常值得的收藏品。」
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