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家樂福《科學小飛俠》公仔集點掀回憶殺　雙11加碼限時集點兌換

▲家樂福推出《科學小飛俠》周邊商品，於各大討論版掀起五六年級回憶殺。（圖／NOWnews攝、翻攝自mobile01）
▲家樂福推出《科學小飛俠》周邊商品，於各大討論版掀起五六年級回憶殺。（圖／NOWnews攝、翻攝自mobile01）

生活中心/綜合報導

精打細算的消費者，每年都會趁雙11檔期進行日常採購補貨，為自己省一筆荷包！今年家樂福集結量販、超市、線上購物、家速配多重大搶買優惠，祭出達15項實惠好康，要給消費者線上線下最殺優惠。其中，實體通路在生活用品、食品推出有感冬季商品優惠，還包含了家電商品！家樂福雙11指定百件熱門商品，除了提供紅利點數11倍送，還可以拿到兩檔《科學小飛俠》換購活動貼紙，與英國經典品牌鍋具Black+Blum！

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家樂福《科學小飛俠》公仔集點好評熱議！雙11加碼限時限定優惠

科學小飛俠集點換購活動已接近尾聲，但仍有不少粉絲持續敲碗，對此家樂福收到大家心聲，趁雙11節慶熱潮推出《科學小飛俠》限時加碼，除了集點延長至11月14日(兌換至11月21日)，更推出11月6日至12日的7天限定優惠：5點加39元就可換購造型筆；鳳凰號收藏盒則是10點加399元；珍藏組更只要10點加999元一起帶回家，還沒收集完的粉絲可得趕緊把握最後機會！

 

▲家樂福趁雙11節慶熱潮，將《科學小飛俠》集點換購活動延長並推出優惠。（圖／品牌提供）
▲家樂福趁雙11節慶熱潮，將《科學小飛俠》集點換購活動延長並推出優惠。（圖／品牌提供）
這次家樂福與《科學小飛俠》合作，讓鐵雄、大明、珍珍、阿丁和阿龍等角色重出江湖，除了IP本身就是經典，這次周邊設計也相當精緻，5款人物造型筆不論是戰鬥服、表情和頭盔皆細節滿滿，戰鬥機「鳳凰號」也完美還原動畫中的樣貌，灰白色基地收藏盒前蓋是艙門圖騰、四周都有不同的元素紋路，背後印有關鍵幕後人物南宮博士與「鐵雄爸」鳩尾健太郎，還可以完美收納造型筆，每個人物更擁有專屬座位，可以立在盒子上的坐檯，精緻設計感讓粉絲欲罷不能，直說「好久沒這麼瘋家樂福的集點」！
 

▲網友一口氣收集9支，笑稱快成釘子戶。（圖／翻攝自科學小飛俠 Gatchaman臉書社團）
▲網友一口氣收集9支，笑稱快成釘子戶。（圖／翻攝自科學小飛俠 Gatchaman臉書社團）
活動開跑後，網友們紛紛在各大社群論壇秀出珍藏，有人一口氣換購9支造型筆，可惜沒全員到齊，笑喊「快成釘子戶！就差珍珍」，有粉絲也吐露心聲，「還以為這個童年IP已經要成為回憶了，沒想到居然可以遇到台灣有店家聯名的一天」，且此次聯名周邊兼具實用性，不少鐵粉大讚，「是非常值得的收藏品。」
 

▲網友貼出此次的換購商品，吸引不少粉絲留言，直呼此次推出的周邊商品好看又實用。（圖／翻攝自mobile01、科學小飛俠 Gatchaman臉書社團）
▲網友貼出此次的換購商品，吸引不少粉絲留言，直呼此次推出的周邊商品好看又實用。（圖／翻攝自mobile01、科學小飛俠 Gatchaman臉書社團）
家樂福實體量販與超市11月8日~11月21日指定商品買1送1、紅利點數11倍

*指定沖泡飲品(咖啡、麥片)、廚具用品、收納箱、寢具、清潔用品、服飾、火鍋系列(湯底、鍋物)買1送1，二件、三件省更多。
*指定百件熱門商品家樂福紅利點數11倍送。
*11月8日(三)～11月11日(六)限時4天家電商品瘋狂下殺再享分期零利率，多樣家電平均7.5折起＆最殺2.5折起！(11月8日~11月21日)指定變頻雙門冰箱、智慧連網液晶顯示器、Nintendo Switch、筆電等商品12~24期分期零利率，還有(11月24日前)3C充電線買一送一。
 

▲家樂福雙11節慶熱潮，更多詳細資訊可參考DM目錄。(圖／品牌提供)
▲家樂福雙11節慶熱潮，更多詳細資訊可參考DM目錄。(圖／品牌提供)
家樂福線上購物11月9日～11月19日全站最高回饋47%

*11月12日前單筆滿999元送80元折價券、滿2,000元現折200元。
*11月9日～11月19日單筆滿1,111元贈11,111紅利點數、單筆滿1,711元現折77元。
*單筆消費滿3,000元使用家樂福玉山聯名信用卡結帳，送250折價券加250元家樂福電子禮券。
*雙11特價商品：加1元多1件、11專區(11元、111元、1,111元)。
*活動期間每日指定：上午11點、下午4點、晚上9點搶1線上折價券(次筆消費指定商品可抵)。

家樂福家速配11月9日～11月19日滿額享折扣

*天天送優惠折扣滿碼，結帳數入折扣碼「狂歡111」單筆滿1,111元現折111元，還有另兩種：單筆滿811元現折80元、單筆滿1,311元現折130元。
*天天轉轉樂抽折扣碼。
*活動期間單筆滿399元享免運，輸入折扣碼「早鳥免運」、新客首購單筆滿99元享免運。
*更多詳細資訊可參考DM目錄

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