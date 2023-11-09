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要錢不要命！越南網紅在街頭表演摩托車特技　遭警察逮捕

▲越南一名網紅日前夥同2名同伴，在街頭上演三人超載的摩托車特技，事後被警察逮捕。（圖／翻攝自影片）
▲越南一名網紅日前夥同2名同伴，在街頭上演三人超載的摩托車特技，事後被警察逮捕。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南一名網紅日前夥同2名同伴，在街頭上演三人超載的摩托車特技，甚至將影片上傳到網路上，宛如越南版「山道猴子」，由於三人都沒戴安全帽，而且在道路上進行不良行為，遭警察以「妨礙公共安全」為由依法送辦。

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根據《越南快訊（VnExpress）》，越南警方在8日於胡志明市的守德市（Thu Duc City）逮捕三名違規騎摩托車的男子，分別是32歲的Duong Quoc Cuong、20歲的Hoang Anh Trung 和23歲的Nguyen Thanh Xu Truong，三人由於危險駕駛摩托車而遭起訴。

從影片中可看到這三名男子，無視於道路安全，不但沒有戴安全帽，還出現「在摩托車座椅上站立」、「在摩托車後座倒立」、「翹前輪」和「三人超載」等危險行為，就像台灣的「山道猴子」一樣，自以為這樣很帥。事後三人還將影片發布到社群平台，讓警察有證據可以逮捕他們。

據悉，32歲的Cuong擁有YouTube頻道「Cường Vlog」和Facebook粉絲專頁「Cường Hạo Thiên」，目前各有數萬名訂閱者和追蹤者，疑似因為點閱率而拍攝危險影片，警方則批評他身為公眾人物，卻帶頭做不良示範，不但擾亂道路安全秩序，還可能讓身心尚未發展完全的青少年仿效。

警方強調這三名男子的行為極不恰當，稍有失手都可能釀成死亡車禍，甚至造成其他車輛或行人的危險。且該名網紅已非初犯，他的社群平台上都是他過往的危險行為，甚至載女生時還讓女生背對他，進行瘋狂的特技，畫面讓人膽戰心驚。該名網紅被捕後，已清空YouTube頻道和臉書粉絲專頁上的不良影片，並受到法律制裁。

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