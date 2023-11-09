匯138萬點鈔少10萬！監視器一看竟是被行員踢桌底 郵局給說法了
高雄一名陳姓女子，上（10）月30日帶著138餘萬，到鳳山鎮北郵局準備匯款買特斯拉，不過郵局人員點鈔後，表示還少十萬，陳女要求要調閱監視器，釐清點鈔過程卻遭拒憤而報警，經查閱後，十萬塊被郵局人員踢進桌底下，引發熱論，對此，高雄郵局今（8）日出面回應，同時還原當時畫面，更強調10萬不是故意踢進桌底。
記者林莞茜／綜合報導
陳女向警方表示，自己當日把錢領出來後，就一直放在同個紙袋沒有動過，因此不可能短少，而事發當下，因為他在填寫匯款資料，為注意到點鈔過程，直到郵局人員跟他表示「現金只有128萬2千元」讓他感到困惑，便希望能調閱監視器來釐清過程，只是對方堅稱「沒有就是沒有」，還說「報警就能看監視器」。
有鑑於此，陳女報警後也寫e-mail投訴總局，而事後經查驗，消失的10萬元，被郵局人員踢進桌底下還在原地，引起外界猜疑是剛好還是刻意？對此，高雄郵局副局長張素貞出面坦承疏失，也表示郵局人員及主管面對爭議時，未立即協助調閱監視器釐清真相，相關疏失將會列入考核，也會再嚴加教育。
張素貞提到，郵局在超過50萬元的匯款必須進行大額通報，過程中看影像比較像沒有注意到、也沒有反應，針對此事事後有積極以電話聯繫陳女並希望能登門道歉，但遭對方拒絕，陳女表示「希望針對員工進行處理」。