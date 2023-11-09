美空襲敘利亞親伊朗民兵據點　人權組織稱釀9死

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美國戰機今天空襲敘利亞東部一處與伊朗有關的地點，以回應針對美國人員的攻擊。
這是約兩週來美國第2度鎖定聲稱與伊朗有關的地點。美國駐中東部隊接二連三遇襲，華府稱這些攻擊是由伊朗支持的一系列團體所發動。
法新社報導，美國正竭力嚇阻伊朗與其代理人，防止他們將以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰事擴大成區域戰爭，但美軍一再遇襲並發動空襲反擊，可能會引發華府與德黑蘭當局之間的衝突。
奧斯汀在聲明中說：「美國軍隊在敘利亞東部對伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）與附屬團體使用的一處設施發動自衛攻擊。這場空襲是由兩架美國F-15戰機執行，鎖定武器儲存設施。」
奧斯汀說，「這場精準自衛打擊是在回應伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）附屬團體在伊拉克與敘利亞對美國人員發動的一系列攻擊」，又說美國「完全準備好採取進一步必要措施保護我們的人員與設施」。
針對美軍的攻擊事件增加與以哈戰爭有關。哈瑪斯10月7日從加薩發動跨境攻擊，根據以方官員說法，這場突襲造成超過1400人死亡。以軍也對加薩展開連番陸海空攻擊，加薩衛生部6日表示，當地有超過1萬500人喪命。
為了防堵激進組織伊斯蘭國（Islamic State）捲土重來，美國在伊拉克駐紮約2500名美軍、在敘利亞駐有約900人。
伊斯蘭國曾在伊拉克與敘利亞攻城掠地，但當地地面部隊在國際空襲行動支持下，歷經多年的血腥衝突後，擊退這個聖戰士組織。
路透社報導，隨著以巴衝突緊張情勢升溫，自10月初以來，美國與聯軍部隊在伊拉克與敘利亞遭伊朗支持的部隊攻擊至少40次，有45名美軍蒙受創傷性腦損傷或輕傷。
各界日益擔憂以巴衝突可能擴散至中東地區，使得駐紮於孤立基地的美軍淪為攻擊目標。
自以巴衝突10月7日爆發以來，美國已派出軍艦與戰鬥機到中東地區，包括兩艘航空母艦，以試圖嚇阻伊朗與背後有伊朗撐腰的團體。增加派駐此區的美軍人數目前達數千人。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121109