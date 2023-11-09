何立峰訪美對話　官媒：美方必須重視中方6項關切

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這篇以「新一輪中美經貿對話開啟」的文章指出，何立峰此行是在落實2022年中美兩國元首峇里島會晤的共識。當時兩國元首（中國國家主席習近平與美國總統拜登Joe Biden）同意，兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。
文章說，今年9月，為落實上述共識，中美雙方商定成立「經濟領域工作組」，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。半個月前，這兩個工作組相繼舉行第一次會議。
這篇文章直指，何立峰這次訪美「有利於加強中美兩國在經濟領域的合作」。但「中方要求美方必須重視中方關切，這是此次交流的前提」。這些關切，需要美方高度重視，並拿出實際行動作出回應。
此外，文章並引述中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英分析，指拜登政府的確在反思對中政策，尤其是「經貿領域對中政策的錯誤」，這在實踐中也有所體現。但美國對中國的遏制打壓，以及背後根本性的對中競爭思維，並沒有徹底扭轉，現在只能說「有一些向好的跡象」。
文章提到，拜登政府上任以來，對中經濟政策的術語一直在變化，從「脫鉤」到「再掛鉤」再到「競爭」，從「小院高牆」到「去風險」再到「友岸外包」，背後不變的是「（國家）安全」敘事。
在這篇文章中，有相當篇幅引用了部分美國媒體對美中貿易報導中，對中國相對有利的描述。諸如美國的太陽能、汽車等產品表面上雖然減少了對中國的依賴，但轉移到他國廠商的訂單，卻又被轉包到中國廠商等，試圖藉由這些描述，證明美國的產業供應鏈離不開中國，無法逕行脫鉤。（編輯：周慧盈）1121109