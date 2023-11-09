NBA／快艇四巨頭又輸了3連敗 美記者唱衰：是我不會交易Harden
美國職籃NBA快艇今（9日）作客以93：100輸給籃網，吞下3連敗。此戰快艇四巨頭同時先發上陣，但僅Kawhi Leonard正負值為正，而James Harden連兩場正負值全隊最低，美國記者Shane Young更直言：「如果是我不會做這筆交易。」
記者路皓惟/綜合報導
本場比賽，Harden打了35分鐘，全場9投4中，繳出12分、8籃板和5助攻數據，並出現5次失誤，正負值-15全隊最低，而Harden快艇初登板正負值-18也同樣是全隊最低，創下恥辱紀錄。
本季薪資高達1.98億美元的快艇，開季顯然打得非常不順，組成四巨頭似乎沒有收到預期的成效，在前5場比賽得分都超過115分的快艇，過去兩場比賽都沒有超過100分。
值得一提的是，在費城76人隊送走Harden之後，目前取得6連勝，登上東區第一，反觀快艇在交易取得Harden之後，卻是吞下了3連敗。
快艇隨隊記者Shane Young表示：「快艇至少需要一個月的時間來適應James Harden。毫無疑問，他們那時的表現肯定比現在還要好，但我不認為他們整體上會比Harden來之前更好。如果是我做主，我也不會完成這筆交易。」