央行盈餘繳庫被批讓社會付4代價　楊金龍反駁回嗆：這有犯罪嗎？

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央行也強調，「盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性」，外幣資產運用收益為央行營業收入主要來源，影響收益的各項因 素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行所能完全掌握；營業支出則受央行沖銷性措施，及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性。
不過，央行成國庫「金雞母」也引發市場質疑新台幣匯率、利率政策長期扭曲，財經學者亦反對央行扛繳庫責任。今日在立法院財委會也引發立委關注，民進黨立委林楚茵也整理出外界質疑央行繳庫讓社會付出的4大代價，包括盈餘繳庫壓力影響央行貨幣政策獨立性；造成市場資金氾濫造成房價高漲、資產價格失控；造成新台幣貶值，不利國內產業提升；變向課徵助幣稅，導致財富分配惡化。
對於外界的批評與質疑，央行總裁楊金龍今日也罕見高分貝回擊，強調繳庫與央行法賦予央行4大職責，包括維持金融穩定（控制通膨）、健全銀行業務、維護對內及對外幣值穩定及協助經濟發展，央行從沒說盈餘繳庫是央行經營目標，況且這20多年來央行幣政策基本上都有達到政策目標，外匯存底也是央行基於在善良管理人態度，在流動性、安全性無虞之下，增加收益，這是央行一慣作法，這20年來也達到經營目標，央行盈餘繳庫，「難道這是一個犯罪嗎？」
楊金龍說，如果說沒達到央行經營目標，導致一些金融危機、房地產泡沬產生，你來懷疑央行，「我認為合理、我接受」，可是沒有啊，這20多年來央行都有達到經營目標，況且央行貨幣政策都經過理事會充分討論，也有對外公布議事摘要。