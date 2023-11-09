民進黨提案立院12月20日起停會拚選舉　民眾黨團批：對選民不負責

組「穩潔連線」！民進黨批：藍白淪紅色木馬恐成國安漏洞

▲鄭文婷、林志潔組「穩潔連線」 ，誓言戳破中共假面。（圖／民進黨提供）
▲鄭文婷、林志潔組「穩潔連線」 ，誓言戳破中共假面。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

2024總統大選將屆，民進黨今（9）日召開記者會，除了揭露中共介選傳播鏈外，也踢爆國民黨基隆市立委參選人林沛祥曾赴中國出席海峽論壇，並提出配合中共武統言論，顯見藍白兩黨已淪為中共安插在國會的紅色木馬，恐怕造成國安漏洞。

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鄭文婷、林志潔共組「穩潔連線」，誓言要戳破中共假面。民進黨發言人卓冠廷表示，任何要擔任中華民國公職的人必定要以中華民國利益為優先，並宣誓效忠中華民國，對社會大眾坦白接受檢驗僅是基本中的基本，但民眾黨主席柯文哲和擬列民眾黨不分區立委的徐春鶯面對各界檢視，卻不斷說謊被抓包，柯文哲日前說沒見過徐春鶯，馬上就被翻出兩人在2019年的「大江南北新住民園遊會」同框的畫面，徐春鶯在右後方亦步亦趨，全程陪同柯文哲導覽介紹攤位。

卓冠廷說，徐春鶯參加許多統戰活動，新聞上都有紀錄，2018年由統戰部支持，全國台聯台胞部和福建省台聯舉辦「第一屆兩岸婚姻家庭茶文化研習班」這個活動被列為統戰部重要績效，據當時新聞資料，出席貴賓包含南平市統戰部部長莊莉，而徐春鶯又以學員代表的身份上台致詞，說著「我們對國家的認同，對身為中國人的自豪不會改變！」，這些致詞畫面和資料，柯文哲難道都沒發現？

鄭文婷提到，基隆市「舔共」議員都會連結到林沛祥，擔任基隆市副議長時，曾赴中國參加海峽論壇，甚至表達「支持基隆辦雙城論壇，兩岸友好交流」，明顯無視中共軍機、軍艦繞台的威脅武嚇，還企圖將統戰活動引入台灣，林沛祥甚至還說出「與其說兩岸兵凶戰危，不如說執政黨到底要台灣與美國走多近？民進黨若想與美國走太近，那恐怕很容易遭美國捨棄」，根本就是在製造「反美論」，挑撥台美關係。

林志潔表示，她是陸委會諮詢委員，近年來中共滲透台灣無孔不入，大規模試圖影響台灣大選，中共軟硬兼施、促融促統，一方面用惠台方式，獲取台灣學子、政論界、學術界名人的歡心；二方面利用反間諜法、反分裂法，兩面手法就是希望加速中共統一台灣。

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