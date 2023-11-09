組「穩潔連線」！民進黨批：藍白淪紅色木馬恐成國安漏洞

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卓冠廷說，徐春鶯參加許多統戰活動，新聞上都有紀錄，2018年由統戰部支持，全國台聯台胞部和福建省台聯舉辦「第一屆兩岸婚姻家庭茶文化研習班」這個活動被列為統戰部重要績效，據當時新聞資料，出席貴賓包含南平市統戰部部長莊莉，而徐春鶯又以學員代表的身份上台致詞，說著「我們對國家的認同，對身為中國人的自豪不會改變！」，這些致詞畫面和資料，柯文哲難道都沒發現？
鄭文婷提到，基隆市「舔共」議員都會連結到林沛祥，擔任基隆市副議長時，曾赴中國參加海峽論壇，甚至表達「支持基隆辦雙城論壇，兩岸友好交流」，明顯無視中共軍機、軍艦繞台的威脅武嚇，還企圖將統戰活動引入台灣，林沛祥甚至還說出「與其說兩岸兵凶戰危，不如說執政黨到底要台灣與美國走多近？民進黨若想與美國走太近，那恐怕很容易遭美國捨棄」，根本就是在製造「反美論」，挑撥台美關係。
林志潔表示，她是陸委會諮詢委員，近年來中共滲透台灣無孔不入，大規模試圖影響台灣大選，中共軟硬兼施、促融促統，一方面用惠台方式，獲取台灣學子、政論界、學術界名人的歡心；二方面利用反間諜法、反分裂法，兩面手法就是希望加速中共統一台灣。
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