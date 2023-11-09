NCC堵詐強化攔阻、警示機制 國際總來話驟減1952萬通
行政院於今年中訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，各相關部會全力推動各項新增策略及措施，其中「堵詐」方面，國家通訊傳播委員會（NCC）責成電信業者強化國際來話攔阻及警示機制，從5月起開始「+8860-8」開頭偽冒來話，10月起攔阻「+8869」開頭偽冒來話，實施後統計8月至10月國際來話數減少共1952萬通，顯示措施已發揮成效。
記者陳威叡／台北報導
NCC指出，為攔阻偽冒國內號碼國際詐騙來話，從源頭減少民眾接觸國際詐騙電話數量，該會與電信業者合作，透過電信系統升級及完善攔阻技術，以降低民眾受騙風險，自今年5月起攔阻「+8860-8」開頭偽冒來話、10月起攔阻「+8869」開頭偽冒來話。
NCC說明，透過國際電話進行詐騙是犯罪集團常用手法，當接到國際來話時，有必要提醒民眾提高警覺，避免輕易受騙，會要求電信業者於民眾接聽國際來話前應先撥放警示語音，今年9月起中華電信市話接聽所有國際來話均提供語音警示服務，10月起行動電信業者對接聽「+8869」開頭國際來話提供語音警示服務。
NCC表示，實施國際來話攔阻及警示機制後，國際來話數量明顯下降，自今年5月5080萬通國際來話，下降為10月份1503萬通，大幅減少3576萬通；而「+886」開頭國際來話數量則自最高今年5月份1642萬通，持續下降至10月份84萬通，顯示前述措施已發揮相當成效。