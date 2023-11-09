雙11沒得比！網購族改搶SOGO週年慶　靠信用卡「家電殺到近8折」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳先生大方分享，主要是被身旁的朋友推坑，加上有為家裡添購大型家電的需求，但今天吸引他一早7點多就抵達現場排隊的主因，是看準限定忠孝館8樓、9樓的「頂級消費禮」回饋，11月9日當日消費滿18萬，就送「APPLE iPhone 15 128GB」或「27000元的商品券」，因此早早就來排隊，確保能在限量兌換的名額中。
好奇此刻正好是電商雙11購物節打得最火熱時候，怎麼沒有選擇平時習慣的網購入手。陳先生以自己鎖定購買的電視＋洗衣機＋冰箱舉例，分析算過SOGO週年慶「不加信用卡也有約15%折扣」，分享他「靠信用卡整體回饋起來，等於家電可以殺到近8折」，直言電商雙11真的沒得比，還說「我比較過了，雙11網購都沒辦法殺到這麼低」。
受到網購族也關注的「SOGO頂級消費禮」，是只限忠孝館8樓、9樓的樓層消費優惠，雖然3C區、飛利浦廚電等部分商品消費無法累積門檻，但由於販售家電類型產品為主，金額較大、疊加優惠可觀，被不少民眾視為年底汰換舊家電，值得觀望的回饋標的之一。加上每日限量回饋贈送的禮物，除了等同現金的破萬元商品券之外，更端出APPLE iPhone最新手機、筆電、DYSON吹風機、除濕機、相機等高價位夯貨來吸客，成為消費者搶購目標。
而好市多今年已於官方APP公開雙11重點優惠商品，同樣以高價位的3C、家電產品的受到關注，線上獨家的Apple Watch Series 8（GPS＋行動網路），搭配45公釐不鏽鋼錶殼＋米蘭式錶環組合，只要1萬9899元（現折3600元）；Samsung 75吋4K UHD顯示器喊出最低5萬2199元，雖然乍看似乎不太親民，但可是也「現折9000元」之多；另外第6代iPad mini 256GB（太空灰）則現是不到2萬5千元就能入手。