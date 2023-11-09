影／Brooks和詹皇正面「對視10幾秒」　放話鎖死對手果真笑到最後

我是廣告 請繼續往下閱讀
Brooks今年休賽季雖未獲老東家灰熊續約，但他和火箭簽下一份4年總價8600萬美元的合約。James在被問及此事時給予前者肯定，「每個獲得合約的球員都是有原因的，他們配得上自己爭取到的合同。就我來看，Brooks值得，自從他離開俄勒岡州以來，他就很努力工作，休斯頓發現了他的價值，所以他來到這裡。」
就如詹皇所說，Brooks本季前6場比賽發揮出色，找到了自己在火箭的定位，場均16.3分4.7籃板，三分球命中率高達56.5%。他給年輕的火箭帶來了防守能力和自信。
James表示Brooks就和聯盟其他人一樣熱愛競爭，後者此役賽前也不改大嘴本色，直言：「我準備好守死LeBron了，他的投籃能力非常好，打球的方式也很好，我會想辦法讓他感到疲憊，讓LeBron早點下去休息。」
在經歷了上賽季的挫折後，Brooks沒有改變，今天他也在主場展現自己的激情，在一次防守James、並逼迫對手運球出界後，他興奮地咆哮大吼。而另一個引人注目的時刻，則是兩人在場中央長時間對視，醞釀著一些火花。
過去敢這樣對James挑釁的球員並不多，比較為人所熟知的是DeShawn Stevenson和Lance Stephenson，前者曾稱詹皇「過譽了」，後者則是做出著名的「耳邊吹氣」動作。
不過詹皇之後用自己的方式完成對兩人的回應，接連在季後賽淘汰了Stevenson和Stephenson所屬的巫師和溜馬。上賽季他也對又一位的「詹皇終結者」Brooks和灰熊做了一樣的事。
但今天在少了Anthony Davis的情況下，James確實打得比較意興闌珊一些，全場13投7中，只拿到18分6籃板2助攻，球隊則吞下開季在客場的5連敗。