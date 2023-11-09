蔡詩萍18歲正妹女兒太有才！絕美書法被教授盛讚 一看起雞皮疙瘩
資深媒體人兼作家、北市文化局長蔡詩萍和前主播林書煒結縭近20年，47歲得女的蔡詩萍，曾稱獨生女蔡中泠是他「半世紀的等待」，近日蔡詩萍在臉書分享正妹女兒的書法作品，不僅被大學教授稱讚，還有網友一看起雞皮疙瘩，「恰如其名，相得益彰，美字了得！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡詩萍表示，女兒蔡中泠到日本唸早稻田大學前，替他的好友、屏東科技大學顏嘉宏教授的書房題字，「人生是一場微型創業之旅」，蔡詩萍笑說：「經過精心製作後，這行字看起來還真的可以，哈哈！謝謝顏教授，我女兒在東京看到了！她很開心！」
曝光的蔡中泠墨寶，宏偉的氣勢中藏有個性與嬌媚，網友驚為天人：「字如其人，美麗自然靈動又有分自律」、「我不誇張～看到泠泠的題字我起雞皮疙瘩，有才有型漂亮指日可待的美人兒」、「書藝功力的深厚令人讚歎不已，真是虎父無犬女啊」、「感覺像武林中哪位瀟灑的俠女所書」、「令嬡實在太優秀了」！
顏嘉宏教授說：「這是我的創新創業課程及演講的口號，以後在我的每堂課及每次演講，都會出現中泠老師（感謝擔任屏科大業師）的這個書法作品～呵呵！我跟中泠老師合作的第一個文創品，也即將面世啦！哈哈！」