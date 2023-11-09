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PLG／楊敬敏婚外情遭聯盟禁賽15場　戴維斯禁賽20場、罰款35萬

▲戴維斯和楊敬敏今夏先後因違反保護令和婚外情而重傷聯盟形象，今日也遭到禁賽懲處。（圖／PLG提供）
▲戴維斯和楊敬敏今夏先後因違反保護令和婚外情而重傷聯盟形象，今日也遭到禁賽懲處。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺北報導

P.League+（簡稱PLG、P+）新北國王隊兩位主力球員戴維斯（Quincy Davis）和楊敬敏（已自請離隊）休賽季因個人場下問題而飽受質疑，嚴重傷害PLG形象，聯盟今（9）日召開紀律委員會對兩人做出懲處，他們將在聯盟第四季開打後被分別禁賽20和15場，其中戴維斯還得承擔35萬元的罰款。目前新北國王內部正在開會進行討論，而戴維斯及楊敬敏則尚未回應。

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戴維斯目前40歲，出生於美國加州洛杉磯，現效力於PLG新北國王，後於2013年以《中華民國國籍法》的特殊功勳事由，歸化中華民國國籍成功並放棄美國國籍。之前他因為涉及跟前妻家暴事件，對方申請保護令，戴維斯跟對方因小孩扶養問題有所拉扯，之後因普通傷害罪遭桃園地方檢察署起訴。在今年5月他因為違反家暴保護令，被警方依現行犯逮捕，經桃園地檢署複訊獲10萬元交保。

▲戴維斯歸化後為台灣出賽大大小小的國際賽，為台灣籃球做出巨大貢獻。（圖／PLG提供）
▲戴維斯今夏爆出違犯保護令，被警方依現行犯逮捕，經桃園地檢署複訊獲10萬元交保。。（圖／PLG提供）
聯盟此前表示，戴維斯確實有涉及PLG賽務章程第25條的狀況，會即刻依賽務章程第2條、第68條，召開紀律委員會，並做出裁處決定。而根據最新聲明，戴維斯將因此被禁賽20場，罰款35萬。同時依照PLG聯盟章程，一旦一審有罪，恐面臨追加禁賽1~3個球季。

至於兩屆PLG年度MVP球星楊敬敏，則是日前被網友爆料外遇，今年6月18日楊敬敏發表道歉聲明，當時對外宣布將「離開球場、回歸家庭」，也發表聲明以「個人因素」卸下台北市職業籃球員工會理事長一職。不過國王一直表露出可能和他再次合作的意思，總經理毛加恩此前在記者會上也表示，不排除任何可能。

▲林志傑和楊敬敏之間的對決，是本屆總冠軍賽的最大看點之一。（圖／PLG提供）林志傑和楊敬敏之間的對決，是本屆總冠軍賽的最大看點之一。（圖／PLG提供）
▲楊敬敏則是日前被網友爆料婚外情，他決定離開球場、回歸家庭。（圖／PLG提供）
雖然楊敬敏事件嚴重影響聯盟形象，但PLG聯盟紀律委員會認定，外遇案屬於球員私德問題，因此判定他將被禁賽15場，是否加重罰則由球團處置。兩人的禁賽處置都將在賽季開打後開始執行。

楊敬敏事件聯盟引用規章「2.2.2.6條」，影響聯盟形象，由紀律委員會視情節輕重判斷。而戴維斯方面則是引用「2.2.2.8條」罰款及禁賽，因為聯盟罰款上限50萬，所以依照情節輕重，決議罰35萬。

PLG公告

P. LEAGUE+ 今日（11/09）召開紀律委員會，邀集愛爾達電視董事長陳怡君、中華民國棒球協會副理事長趙士強、NOWnews副總編輯張勵德、桀彬國際法律事務所律師江皇樺等4名公正人士擔任紀律委員，共同討論新北國王球員楊敬敏及戴維斯季外違反聯盟規章之個人事件的後續懲處。考量是否觸法以及對聯盟形象所造成的傷害，會中裁定楊敬敏禁賽15場、戴維斯禁賽20場及罰款新台幣35萬元，兩人禁賽場次，將於本季開幕戰開始執行。

➢ 事件：新北國王楊敬敏影響聯盟形象後續懲處

說明：新北國王球員楊敬敏影響聯盟形象，依聯盟賽事章程第一章2.2.2.6「影響聯盟形象，由紀律委員會依情節輕重於判斷。」經紀律委員會討論，考量楊敬敏球星身份於聯盟具指標意義，行為已嚴重影響聯盟形象及品牌價值，處以禁賽15場，將於G001新北國王 vs. 臺北富邦勇士開始執行。另，因此事件未涉及司法問題因此不進行罰款。此外，聯盟強烈建議球團於禁賽期間不予支薪，達到懲戒效果。

➢ 事件：新北國王戴維斯刑事起訴後續懲處

說明：新北國王球員戴維斯近期遭刑事起訴，依聯盟賽事章程第一章2.2.2.8「刑事起訴，罰款並禁賽15~25場。」經紀律委員會討論，因此事件已觸法及考量近幾年國內外職業運動的家暴狀況及處理方式，一致決議禁賽20場及罰款新台幣35萬元整，禁賽場次將於G001新北國王 vs. 臺北富邦勇士開始執行。此外，聯盟強烈建議球團於禁賽期間不予支薪，達到懲戒效果。

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