布林肯：以哈戰爭結束後　以色列不應重新占領加薩

葉門叛軍擊落美軍無人機　美駐巴格達使館警報響

▲葉門叛軍「青年運動」擊落1架美國MQ-9死神無人機。資料照。（圖／翻攝自 Defense World ）
▲葉門叛軍「青年運動」擊落1架美國MQ-9死神無人機。資料照。（圖／翻攝自 Defense World ）

中央社

（中央社華盛頓/巴格達8日綜合外電報導）美國官員今天證實，葉門叛軍「青年運動」擊落1架美國MQ-9死神無人機。此外，美國駐巴格達使館警鈴大作，警告可能遇襲後，1架無人機鎖定攻擊美軍駐伊拉克北部基地。

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法新社報導，先前也曾擊落美國無人機的青年運動（Huthi）表示，這架MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人機當時正在進行偵察行動，這是美國對以色列提供支持的一部分。以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）持續交戰。

美國一名高階國防官員說：「一架遠端操控的美軍MQ-9無人機在葉門外海遭青年運動部隊擊落。」

青年運動於2014年攻占葉門首都沙那（Sanaa），並控制葉門大片區域，今天稍早聲稱擊落一架美軍無人機。

青年運動在聲明中說：「美國對以色列提供軍事支援，派出一架美國MQ-9無人機在葉門領海進行敵意偵察與間諜活動時，我方防空部隊將之擊落。」

哈瑪斯武裝分子10月7日自加薩對以色列發動跨境攻擊，以方官員稱造成超過1400人死亡後，美國迅速向以色列提供軍事支援，並增加派駐中東地區的美軍。

哈瑪斯突襲以色列後，以色列軍方對加薩發動連番陸海空攻擊。根據加薩衛生部說法，以軍造成超過1萬500人喪命，引發中東地區民眾群起憤慨。

青年運動最近幾週已多次鎖定以色列攻擊，美國海軍上月也攔截了青年運動發射的數枚飛彈。

路透社報導，兩名國安消息人士今天說，美國駐伊拉克首都巴格達大使館響起警報警告可能發生攻擊後，一架武裝無人機鎖定伊拉克北部有美軍駐紮的哈利爾基地（Al-Harir）攻擊。

美國大使館設於巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone），數名當地人說美國大使館今晚警鈴大作，但沒有遭發射體擊中或人員傷亡消息傳出。

美國大使館發言人與伊拉克政府安全官員未立即回覆置評要求。一個自稱「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）的組織承認發動這起最新攻擊，在聲明中說派出兩架無人機鎖定哈利爾基地。

自以哈戰爭爆發以來，駐伊拉克與敘利亞各地的美國與國際部隊一直處於高度警戒狀態，他們的基地遭遇了數十起攻擊。

美國官員說，由於強大的防禦系統發揮作用，大多數的攻擊無法達成目標，他們稱幕後黑手是背後有伊朗撐腰的團體。

「伊拉克伊斯蘭反抗運動」聲稱發動許多攻擊，稱他們是在回應美國在以哈戰爭中支持以色列。根據巴勒斯坦衛生部官員統計，以哈戰爭造成超過1萬人死亡，其中有40%是孩童。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed al-Sudani）矢言將追究發動攻擊者的責任。伊拉克有3個聯軍顧問駐紮的軍事基地遇襲，包括伊拉克西部的阿薩德（Ain al-Asad）、巴格達國際機場附近一處軍事基地與位於阿比爾（Erbil）的哈利爾基地。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121109

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