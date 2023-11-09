都是選舉惹的禍！藍綠互控對手害路樹搬家、慘遭剃頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
市議員陳淑華、李天生說，一般民眾申請移植路樹很不容易，還要經過樹木保護委員會審查才能通過，業者對這9棵樹相當困擾，過去幾年想移都無法移。市議員蔡耀頡說，台中市有很多人行道因路樹導致身心障礙人士無法通行，申請移樹未果，市府卻啟動選舉機器，遇到特定立委參選人就轉彎。
市議員陳俞融表示，今年全市路平專案139條，黃健豪競總一成立就有路平，而且是北區第一條，建設局的標準何在？市議員周永鴻補充說，市府9月移樹、11月才發工程宣導單，今年139件燙平專案，除了這件都沒有移樹。
黃健豪直斥抹黑是倒果為因，既無腦又無聊，讓人哭笑不得。他表示移除或移植黑板樹、小葉欖仁，本來就是市府既定政策，因為這些樹種的浮根容易破壞路面、造成行車及行人危險。整個路段共移植59株路樹。他反問，如果市政建設要考量政治人物，是否所有市議員、立委、總統候選人競選總部所在路段，都不能進行公共建設？這種反智的指控，配不上台中市民的素質。
黃健豪並反擊，豐原大道與豐南街口有兩棵路樹原本長得好好的，卻因民進黨總統參選人賴清德在路口設看板，高聳的樹木被剃成禿頭，周邊的路樹卻依舊茂密，賴清德才應該向台中市景觀植栽委員會好好說明，事前有獲得允許嗎？為什麼只有看板前的兩棵樹被剃頭？他批評賴清德的違建老家房子不繳稅也不拆除，無辜路樹卻被賴團隊砍個精光，根本就是耍賴、目無法紀的慣犯。
賴清德台中競選總部執行總幹事李天生表示，絕非為選舉考量變更路樹樣態。該路口的路樹是否市府基於安全考量修剪，競總並不清楚。黃健豪身為議員又是盧秀燕的子弟兵，自己要好好面對是否有特權移樹砍樹的質疑，不要牽拖不要抹黑。
更多「2024大選」相關新聞。