民進黨提案立院12月20日起停會拚選舉　民眾黨團批：對選民不負責

都是選舉惹的禍！藍綠互控對手害路樹搬家、慘遭剃頭

▲綠營指控為了配合黃健豪競總，台中市移除原本鬱鬱蒼蒼的9棵小葉欖仁路樹。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.09）
▲綠營指控為了配合黃健豪競總，台中市移除原本鬱鬱蒼蒼的9棵小葉欖仁路樹。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.09）

記者顏幸如／台中報導

各地立委選舉打得強強滾，連路樹也遭戰火波及！台中市綠營今指控，國民黨中5選區參選人黃健豪競總前9棵小葉欖仁路樹，9月份被火速移植，市府卻遲至昨晚才以路平名義公告。黃健豪則反擊賴清德總部，為了增加競選看板的能見度，將兩棵高聳的樹木剃得又矮又禿。

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台中市議會民進黨團今（9）日開記者會，指控市府為了配合黃健豪競總成立，特權包庇、量身定做，將4樓高的9棵小葉欖仁通通移植。市議員曾朝榮指出，該地點原是藥妝店、7月結束營業、9月有9棵路樹被移植，10月底掛上黃健豪看板，市府稱是為道路燙平，但道路燙平寬度僅40公分，且到昨天晚上才貼出道路燙平工程宣導單，為了掩人耳目，還擴大移植其他18棵樹。

市議員陳淑華、李天生說，一般民眾申請移植路樹很不容易，還要經過樹木保護委員會審查才能通過，業者對這9棵樹相當困擾，過去幾年想移都無法移。市議員蔡耀頡說，台中市有很多人行道因路樹導致身心障礙人士無法通行，申請移樹未果，市府卻啟動選舉機器，遇到特定立委參選人就轉彎。

市議員陳俞融表示，今年全市路平專案139條，黃健豪競總一成立就有路平，而且是北區第一條，建設局的標準何在？市議員周永鴻補充說，市府9月移樹、11月才發工程宣導單，今年139件燙平專案，除了這件都沒有移樹。

▲黃健豪指豐原兩棵路樹因賴清德看板禿了頭。（圖／黃健豪提供，2023.11.09）
▲黃健豪指豐原兩棵路樹因賴清德看板禿了頭。（圖／黃健豪提供，2023.11.09）
▲黃健豪指兩棵路樹在賴清德看板設置前原本茂密。（圖／黃健豪提供，2023.11.09）
▲黃健豪指兩棵路樹在賴清德看板設置前原本茂密。（圖／黃健豪提供，2023.11.09）
黃健豪直斥抹黑是倒果為因，既無腦又無聊，讓人哭笑不得。他表示移除或移植黑板樹、小葉欖仁，本來就是市府既定政策，因為這些樹種的浮根容易破壞路面、造成行車及行人危險。整個路段共移植59株路樹。他反問，如果市政建設要考量政治人物，是否所有市議員、立委、總統候選人競選總部所在路段，都不能進行公共建設？這種反智的指控，配不上台中市民的素質。

黃健豪並反擊，豐原大道與豐南街口有兩棵路樹原本長得好好的，卻因民進黨總統參選人賴清德在路口設看板，高聳的樹木被剃成禿頭，周邊的路樹卻依舊茂密，賴清德才應該向台中市景觀植栽委員會好好說明，事前有獲得允許嗎？為什麼只有看板前的兩棵樹被剃頭？他批評賴清德的違建老家房子不繳稅也不拆除，無辜路樹卻被賴團隊砍個精光，根本就是耍賴、目無法紀的慣犯。

賴清德台中競選總部執行總幹事李天生表示，絕非為選舉考量變更路樹樣態。該路口的路樹是否市府基於安全考量修剪，競總並不清楚。黃健豪身為議員又是盧秀燕的子弟兵，自己要好好面對是否有特權移樹砍樹的質疑，不要牽拖不要抹黑。

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